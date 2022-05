Maurizio Costanzo Show: ospiti e anticipazioni della quarta puntata

Prosegue l’edizione del quarantennale del Maurizio Costanzo Show, pilastro della storia televisiva italiana. Anche questa sera, 18 maggio, il Teatro Parioli di Roma si arricchisce di volti noti. L’ospite speciale della puntata è Gino Paoli, cantautore che ha fatto la storia della musica italiana. Presenti anche Gigi D’Alessio, Cristiano Malgioglio, Lillo e Greg. Scopriamo tutte le anticipazioni.

Maurizio Costanzo Show: ospiti e anticipazioni

Il Maurizio Costanzo Show è uno dei pilastri della televisione italiana e per l’edizione del quarantennale il suo storico conduttore ha voluto fare le cose in grande, ospitando in tutte le puntate stagionali ospiti di rilievo. È il caso del cantautore genovese Gino Paoli: da tanti anni poco presente in tv, questa sera, in collegamento con il teatro Parioli in Roma, propone Il cielo in una stanza, uno dei capolavori della canzone nostrana. Tra i personaggi intervistati da Costanzo troviamo Gigi D’Alessio, celebre voce della musica melodica italiana; Cristiano Malgioglio, reduce dall’Eurovision Song Contest 2022, dove su Rai 1 ha commentato durante la diretta le esibizioni di tutti i partecipanti; Enzo Iacchetti, uno dei simboli di Striscia la notizia, ma anche uno degli ospiti storicamente ricorrenti del Maurizio Costanzo Show; Nancy Brilli, che continua a calcare i palcoscenici della penisola; Lillo e Greg, i due comici recentemente protagonisti del film Gli idoli delle donne, uscito in sala lo scorso mese.

Vediamo sul palco anche Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, che ci parlano del successo di Amici 2022, dove sono coach esigenti ma sempre apprezzati; Sara Croce, nota per essere la “Bonas” dello show di Paolo Bonolis Avanti un altro; per finire ritroviamo Giuseppe Cruciani, con la sua temuta lavagna dei buoni e dei cattivi.

Dove vederlo in tv e in streaming (mercoledì 18 maggio)

La quarta puntata stagionale del Maurizio Costanzo Show va in onda stasera, 11 maggio, alle 23.45 su Canale 5 e in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.