Maurizio Minghella – Il predatore: oggi su NOVE la storia del serial killer

Maurizio Minghella – Il predatore è il documentario che racconta la storia dell’omicida seriale genovese. Stasera sabato 22 gennaio è in onda sul canale NOVE alle 21:25.

Maurizio Minghella – Il predatore: il documentario

L’ampio reportage narra la vita di Maurizio Minghella: gli omicidi, i reati, i processi e le condanne. Verranno ricostruite le dinamiche dei crimini tra Genova e Torino, con approfondimenti sulle cause e le vittime. La storia dell’efferato serial killer sarà analizzata e indagata attraverso documenti inediti e dettagli di ogni sorta.

Maurizio Minghella – Il predatore: la storia

Maurizio Minghella è nato a Genova nel 1958 ed è stato condannato all’ergastolo nel 1981 per l’omicidio di cinque donne nel capoluogo ligure. Dopo aver ottenuto la semilibertà, tra il 1997 e il 2001 Minghella ha compiuto una serie di dieci omicidi e di violenze a prostitute. Nel 2003 è stato condannato nuovamente all’ergastolo per l’uccisione di Tina Motoc e a una somma di oltre 200 anni di carcere per gli altri abusi. Al momento è rinchiuso nella casa circondariale di Pavia.

Maurizio Minghella – Il predatore: dove vederlo (sabato 22 gennaio)

Maurizio Minghella – Il predatore è in onda oggi sabato 22 gennaio in prima serata su NOVE, in live streaming sul sito ufficiale ed è disponibile sulla piattaforma discovery+.