Mauro Corona: “Bianca Berlinguer mi manca. Non tocco alcol da 72 giorni”

Ospite di Daria Bignardi a 'L'Assedio', lo scrittore è tornato sulla lite con la giornalista durante il talk 'Cartabianca', dispiaciuto per non aver potuto scusarsi con lei pubblicamente

Mauro Corona è tornato in tv, ma stavolta sul canale Nove, nel programma ‘L’Assedio’, ospite di Daria Bignardi che gli ha dato modo di commentare l’ultimo episodio causa della sua estromissione dalla Rai. A più di un mese dal litigio furibondo con Bianca Berlinger durante il talk ‘Cartabianca’, lo scrittore ha parlato dell’accaduto e precisato il rammarico per non aver potuto chiedere scusa alla giornalista pubblicamente per la frase infelice che le aveva rivolto.

“Sì, mi manca non andare più dalla Bianca. Mi sarebbe piaciuto avere una possibilità di chiedere scusa, in pubblico. Perché è importante chiedere scusa in pubblico in una puntata della trasmissione, dove tutto è accaduto”, ha affermato Corona. Poi il riferimento alla sua dipendenza dall’alcol: “Quando ho detto quella frase non avevo bevuto ma non cerco giustificazioni. Ho sbagliato e chiedo di nuovo scusa. Ma io non ho offeso tutte le donne ma solo Bianca alla quale ho chiesto subito scusa”.

Mauro Corona e i problemi di alcolismo

Nel corso dell’intervista a Daria Bignardi, Mauro Corona ha presentato il suo libro ‘L’ultimo sorso, vita di Celio’, racconto in parte autobiografico che gli ha dato modo di parlare della sua dipendenza dall’alcol contro cui sta lottando in questo periodo. Lo scrittore ha spiegato di non bere da 72 giorni: “Non è facile, non si dorme la notte. Spesso tornano le ombre. Non sono felice, ma pacifico e tranquillo. Ho deciso di fare tutto da solo senza chiedere aiuto”, ha confidato.

«Sì, mi manca non andare più dalla Bianca. Mi sarebbe piaciuto avere una possibilità di chiedere scusa, in pubblico. Perchè è importante chiedere scusa in pubblico». @CoronaMauro sulla brutta frase indirizzata qualche tempo fa a Bianca Berlinguer @dariabig @Cartabiancarai3 pic.twitter.com/xYaquViNmc — L'Assedio (@lassedio) October 28, 2020

La lite tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer e le scuse

La lite tra Mauro Corona e Bianca Berliguer risale al 23 settembre scorso, quando durante Cartabianca lo scrittore aveva dato della “gallina” alla conduttrice che lo ammoniva di non fare pubblicità ad un albergo. “Senta, Bianchina, se lei mi vuole qui tutta la stagione mi fa dire le cose, altrimenti la mando in malora e me ne vado… Ma stia zitta una buona volta, gallina! Allora la sua trasmissione se la conduce da sola, gallina!", aveva tuonato. L’episodio era stato condannato dalla stessa Rai che aveva annunciato provvedimenti contro lo scrittore, mai più comparso in video. Dal canto suo, Bianca Berlinguer, ospite di Tv Talk, aveva chiarito che non c’è impedimento alcuno per il suo ritorno nel programma. Voci mai confermate, intanto, sostengono che ad opporsi fortemente ad un ritorno di Mauro Corona come opinionista è stato il nuovo direttore di rete, il giornalista e conduttore Franco Di Mare.