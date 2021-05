Mauro Corona: "Mia madre ci abbandonò in collegio, papà violento, mio fratello morì ammazzato in piscina"

Mauro Corona a tu per tu con il suo doloroso passato. In collegamento con 'Dritto e Rovescio', su Rete 4, Paolo Del Debbio gli mostra una vecchia foto con i suoi genitori, Domenico e Lucia, e l'emozione prende subito il sopravvento: "Li riconosco sì. Non so dove l'hai pescata ma mi fai venire le lacrime".

Lo scrittore ne parla senza filtri: "Non abbiamo avuto buoni rapporti. Mio padre, lo vedete, sembra un talebano, però adesso che non ci sono più avrei tante cose da dirgli, vorrei bere un bicchiere assieme, guardarci negli occhi, abbracciarci. Gli direi 'Venite qua, abbracciamoci e smettiamola con la guerra. Parliamoci, diciamoci quello che non ci siamo mai detti'".

Il conduttore scava ancora e Corona continua a raccontare: "Eravamo tre fratelli, dicevano che ero il peggiore. Col tempo ho capito che probabilmente avevano ragione". Un padre "violento" e una mamma che non riesce a perdonare per averli fatti crescere in collegio, a Pordenone: "Non ho mai perdonato che ci piantò lì. Io avevo 6 anni, mio fratello 5, poi morì in Germania ammazzato in una piscina. L'altro fratello aveva 4 mesi. Questo abbandono non l'ho mai perdonato". Infine, sul fratello morto in circostanze sospette, spiega: "Se ne andò per scappare dalla miseria e dalla violenza di un padre feroce e morì in Germania in circostanze ancora non chiare, nel '68. Aveva 17 anni. Questa è la storia della povera gente che cerca una via d'uscita dalla miseria, dalla violenza, dalle botte, e invece trova la morte".