Mauro Corona dice addio a ‘Cartabianca’: "La prossima sarà la mia ultima stagione in video"

"Quella che comincia l’8 settembre sarà la mia ultima stagione in tivù. L’istinto mi dice che non posso fare la foglia di fico distesa sul nulla": così Mauro Corona ha annunciato il suo addio al programma di Rai Due ‘Cartabianca’ e, più in generale, al piccolo schermo.

Intervistato da Repubblica, l’alpinista, scrittore e scultore di Erto, da due anni ospite fisso della trasmissione condotta da Bianca Berlinguer, ha motivato la sua scelta dettata dalla consapevolezza di poter fare a meno anche della televisione: “Quella che comincia l’8 settembre sarà la mia ultima stagione in video. Ho firmato un contratto, 500 euro a puntata, devo rispettarlo per necessità famigliari”, ha confidato: “Appena libero, tornerò a riempire la mia fontana, rimasta secca”. Una decisione che, stando alle parole dello scrittore che ha compiuto 70 anni lo scorso 9 agosto, difficilmente sarà oggetto di ripensamenti: “La prima domanda oggi la faccio io: se non fossi finito a fare il pagliaccio in tivù, Repubblica sarebbe qui a intervistarmi? La risposta è no. Il problema, nella vita privata e in quella pubblica, è questo: tutti siamo schiavi della notorietà perché il resto non ha più un valore riconosciuto. Soldi e successo sono proporzionali alla fama e da questa droga non si salva nessuno”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mauro Corona: "Sono un cattivo esempio, figlio di pessimi esempi"

Dopo quest’ultima stagione televisiva Mauro Corona tornerà a dedicarsi alle sue montagne e ai suoi libri, due in uscita prossimamente. E quanto al suo privato, non ha risparmiato parole molto forti verso se stesso: “Io sono un cattivo esempio, figlio di pessimi esempi. Dipendo dall’alcol, per questo mi accompagna la tentazione del suicidio. Finito questo colloquio vado al bar a bere. È orrendo: distruggo me e le persone che mi restano vicino. Non dico che smetterò: mi terrorizza sapere di non volerlo fare. Il punto è che non si può diventare i bambini che non si è stati. Agli altri chiedo solo di essere diversi da me”. Poi la confessione: “Negli ultimi anni ho pensato più volte di impiccarmi. Non l’ho fatto per salvare la dignità di chi mi è rimasto vicino”.