Max Angioni: le anticipazioni dello show "Miracolato"

Italia 1 trasmette per la serie "On Stage" lo spettacolo "Miracolato", con Max Angioni, registrato al Teatro Manzoni di Milano. In onda oggi, 30 maggio 2023,a partire dalle 21.25, si tratta di un lungo monologo che, partendo da elementi autobiografici, affronta in chiave comica vari elementi del vivere quotidiano (dalla comunicazione all'attività motoria).

Miracolato: le anticipazioni dello spettacolo

In pochi anni Max Angioni si è affermato come uno dei comici più prolifici della nuova generazione. Nato nel 1990 in provincia di Como, partecipa all'edizione 2018 di "Zelig", proponendo diverse parodie (tra le più note quelle di "Guerre stellari" e "Il trono di spade"), per poi emergere nel 2021 nel talent "Italia’s Got Talent", dove giunge alla finalissima e si classifica secondo. Dopo aver preso parte nel 2022, da concorrente, alla seconda stagione di "LOL", entra nel cast de "Le iene"; quando Teo Mammucari lascia lo show, Max Angioni affianca la conduttrice Belen Rodriguez, coadiuvato da altri due comici: Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba.

Televisione a parte, uno dei grandi amori di Angioni è sempre stato il palcoscenico e con il suo spettacolo "Miracolato" è riuscito a ottenere un grande successo. I numeri parlano chiaro: 30.000 biglietti venduti, numerosi sold out e, dai teatri alle piazze, un'intera nazione attraversata.

Per la serie "On Stage", Italia 1 trasmette oggi, 30 maggio, in prima serata, la registrazione dello show "Miracolato" nella data tenuta al Teatro Manzoni di Milano. Lo spettacolo è all'insegna di un incessante monologo e parte da elementi autobiografici, che abbracciano varie componenti di vita. Il rapporto con l'attività sportiva, la comunicazione ai tempi dei social network, la condanna di arrivare eternamente secondo, fino ai suoi personaggi e alle "rivisitazioni dei miracoli", tra i cavalli di battaglia della sua comicità. Partendo dalla quotidianità, Max Angioni vira dunque verso parentesi più surreali; il tutto, comunque, in nome delle risate liberatorie e di un dialogo costante con il suo pubblico.

Dove vedere Miracolatoin tv e in streaming (23 maggio 2023)

Lo spettacolo di Max Angioni "Miracolato" va in onda oggi, martedì 30 maggio 2023, a partire dalle 21.25 su Italia 1. Il programma è visibile anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in live streaming che on demand, .