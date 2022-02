McMillions: in prima tv la storia della grande truffa del Monopoly di McDonald's

Il 10 settembre 2001 inizia il processo a Jerome Jacobson, ex-poliziotto supervisore del concorso di McDonald's Monopoly. Il giorno dopo, due aerei si schiantano contro le Torri Gemelle, facendo passare in sordina una storia incredibile: il gioco a premi del colosso dei fast food si rivela infatti una delle più grandi truffe della storia americana. Stasera su Sky Documentaries va in onda il primo episodio dello speciale dedicato all'enorme frode messa in atto da Jacobson; l'appuntamento è alle 21:15.

McDonald's Monopoly: la storia

Nel 1995 Jerome Jacobson si occupa del concorso a premi di McDonald's Monopoly, gioco molto semplice per cui alcuni fortunati clienti possono vincere giochi, auto, crociere e anche grosse cifre in denaro. Ex-poliziotto, si dimostra inizialmente ligio alle regole, ma ben presto si fa sopraffare dal gusto del potere e inizia a distribuire in segreto i biglietti vincenti, prima ad alcuni amici e poi addirittura a Gennaro Colombo, pezzo grosso della malavita italoamericana noto come "Uncle Jerry". Nel 2000 l'FBI inizia a insospettirsi riguardo ad alcune connessioni dei vincitori con Jacobson; al successivo premio da un milione di dollari, il 3 agosto 2001, la gigantesca truffa in atto da anni viene smascherata. Jacobson verrà arrestato dopo essersi intascato circa 25 milioni e sarà condannato a 15 anni di carcere. Pur riconoscendo il proprio errore, il truffatore accuserà McDonald's di aver a sua volta truccato la distribuzione dei biglietti vincenti, escludendo volontariamente il Canada. Oggi ha 78 anni e vive nella sua casa ad Atlanta.

McMillions: il documentario

Il documentario McMillions ripercorre le tappe principali di una storia difficile da immaginare, una truffa all’interno della più grande campagna di marketing dopo l'Happy Meal tra raggiri, colpi di scena, agenti sotto copertura e tanto altro.

Dove vederlo stasera in tv (lunedì 21 febbraio)

McMillions è in onda stasera in prima tv alle 21:15 su Sky Documentaries (canale 122 e 402).