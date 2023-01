Mediaset sfida Sanremo: i programmi in onda nelle serate del Festival

Mediaset sfida la Rai nella settimana del Festival di Sanremo in onda da martedì 7 a sabato 11 febbraio 2023. "Da editori riteniamo un valore aggiunto fornire al pubblico un'alternativa di visione e assicurare ai telespettatori Mediaset tutti gli appuntamenti abituali senza pause" ha fatto sapere l'azienda con una nota che ha annunciato l'importante cambio di rotta dopo vent'anni di sostanziale assenza di concorrenza a Rai1.

Mediaset sfida Sanremo: tutti i programmi nella settimana del Festival

A riportare nel dettaglio tutti i programmi in onda nei tre canali Mediaset nella settimana del Festival di Sanremo è il sito Davide Maggio. Ad eccezione dei talk di Rete 4 che rimasti anche lo scorso anno, di fatto sono tre i programmi chiamati a concorrere con la kermesse ligure: Grande Fratello Vip e C'è Posta per Te per quanto riguarda Canale 5, Le Iene per Italia 1.

In particolare, il reality di Canale 5 raddoppierà gli appuntamenti settimanali (oltre al lunedì, ci sarà anche la puntata del venerdì, libera dopo la conclusione di Fosca Innocenti 2, il 3 febbraio); il programma di Maria De Filippi, forte del suo 30% di share, resterà saldo nel sabato sera contro la finale di Sanremo e Le Iene andranno in onda al martedì contro la prima serata di Sanremo ed eccezionalmente anche al giovedì.

Di seguito tutta la programmazione Mediaset concorrente al Festival di Sanremo:

Prima serata, martedì 7 febbraio

- Canale 5: Film

- Italia 1: Le Iene

- Rete 4: Fuori dal Coro

Seconda serata, mercoledì 8 febbraio

- Canale 5: Film

- Italia 1: Film

- Rete 4: Controcorrente

Terza serata, giovedì 9 febbraio

- Canale 5: Film

- Italia 1: Le Iene

- Rete 4: Dritto e Rovescio

Quarta serata, venerdì 10 febbraio

- Canale 5: Grande Fratello Vip

- Italia 1: Film

- Rete 4: Quarto Grado

Serata finale, sabato 11 febbraio

- Canale 5: C’è Posta per Te

- Italia 1: Film

- Rete 4: Film