"Sulle reti Mediaset ci sono gay a ogni ora": attacco durissimo del dirigente Rai

Il monologo di Pio e Amedeo a 'Felicissima Sera' contro il politically correct ha scatenato un putiferio, soprattutto per l'assoluzione che i due comici hanno dato a certi termini omofobi, sostenendo che "la cattiveria non sta nelle parole ma nelle intenzioni".

A schierarsi dalla loro parte Carlo Freccero. L'ex direttore di Rai 2 non solo li difende, ma aggiunge il carico: "Conosco Pio e Amedeo da anni e li ritengo molto bravi - dichiara in un'intervista a Open - Loro attaccano il politicamente corretto e si sono ribellati a un dato di fatto: sulle reti Mediaset ci sono gay a ogni ora. E loro che sono trumpiani, in quanto eterosessuali bianchi, si ribellano a questa narrativa unica. Non solo hanno ragione, ma soprattutto dimostrano che Mediaset è libera. Pio e Amedeo sono solo il contraltare di un onnipresente Tommaso Zorzi e dimostrano che a Mediaset puoi dire quello che vuoi. Mi hanno ricordato il 1979, quando ho iniziato a Canale 5: si poteva dire qualsiasi cosa, come nel programma Drive In".

A proposito di libertà, Freccero commenta anche la bufera sollevata da Fedez dopo il concerto del Primo Maggio: "Arriva e in pochi minuti ti mostra la Rai vecchia e da buttare: l'opposto di Instagram, di Tik Tok, e di tutto quel mondo lì". Vero, ma è vero anche altro aggiunge: "Fossi stata la vicedirettrice della Rai 3 gli avrei detto: 'Ma le vedi le nostre reti? La vita in diretta, gli opinionisti gay, il Festival di Sanremo? Siamo costantemente sul tema della fluidità, non puoi non rendertene conto, non può dire che noi non vogliamo affrontare il tema. La Rai non è così vecchia come è apparsa il Primo Maggio".