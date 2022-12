Lutto a Mediaset, è morto Giacomo "Jack" Zoppi. Gerry Scotti: "Ti amavano tutti"

Lutto a Mediaset: nelle scorse ore è morto Giacomo Zoppi, conosciuto da tutto come "Jack", storico scaldapubblico di alcune delle trasmissioni più note dell'azienda. Ad annunciarne pubblicamente la scomparsa è stato Gerry Scotti: "Addio Jack, 20 anni di lavoro insieme, sempre sorridente, sempre sul pezzo. Tutti ti amavamo, ci mancherai", ha scritto il popolare conduttore di Canale 5 a corredo di due foto del compagno di lavoro, presenza fissa nei programmi Chi vuol essere milionario? e Caduta Libera. Anche Edmondo Conti, executive producer di Endemol Shine Italy, ha voluto dedicare a Zoppi un pensiero: "Caro Jack, ci mancherai tanto. Quante risate insieme e quanti programmi…".

Lutto a Mediaset, chi era Giacomo Zoppi

Come racconta Tv Blog, Giacomo "Jack" Zoppi lavorava a Mediaset da oltre venti anni. A partire da Ok! Il prezzo è giusto, il suo volto era diventato familiare al pubblico in studio, ma anche ai telespettatori grazie ai siparietti costruiti con le vallette durante la presentazione delle 'vetrine' del gioco. Nella sua carriera ha lavorato anche a Passaparola e Le Iene. "Jack per 20 anni è stato l’anima del nostro pubblico, l’allegria dei nostri studi. Era un amico e una persona buona. Ci mancherà tantissimo" il ricordo di Giancarlo Giovalli, regista di programmi come Chi vuol essere Milionario?, Caduta Libera, The Wall.

Anche Barbara d'Urso ha espresso il suo dolore sui social: "Non riesco a esprimere bene quello che ho provato quando ho avuto la notizia… Non ci credo… L’altro giorno, come sempre, mi hai incrociata nel corridoio e con la tua voce squillante e sorridente mi hai detto: “Ciao Barbara!”… “Ciao Jack!”… E ti ho lanciato un bacio" ha scritto la conduttrice postando un video girato negli studi di Live non è la d'Urso: "Anni, anni e anni vissuti insieme. C’eri sempre, in tutte le mie trasmissioni… Abbiamo vissuto insieme momento meravigliosi (…) Tu perfetto, come sempre… Io so che tu mi volevi davvero bene e io ti volevo davvero bene. Ciao Jack, unico Jack".