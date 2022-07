Mediaset, lo speciale palinsesti fa il pieno di ascolti

Se la prossima stagione Mediaset segue le orme della sua presentazione, si prospettano grandi risultati. Il mini show andato in onda ieri sera su Canale 5 alle 19.30 - una sorta di best of della serata milanese dedicata ai palinsesti - ha fatto il pieno di ascolti.

1.800.000 spettatori e il 14% di share per un format inizialmente neanche pensato per la tv, che invece non solo ha vinto la scommessa della messa in onda ma ha incassato anche un bel successo in termini di ascolti. 'Mediaset: serata per la stampa' è durato circa mezzora e ha mostrato al pubblico il lancio della nuova stagione tv con Gerry Scotti che faceva gli onori di casa insieme a Pio e Amedeo e Pier Silvio Berlusconi. L'amministratore delegato - piccola nota di colore - è stato protagonista di un siparietto con il duo comico pugliese in cui è stata tirata ironicamente in ballo Barbara D'Urso.

Nel 2022 lo share del gruppo è cresciuto del 2,2%. "Abbiamo fatto più prodotto, rischiando di più e i risultati ci danno ragione" ha sottolineato Pier Silvio Berlusconi, orgoglioso che in due anni "tostissimi" Mediaset sia risultato il primo fra i grandi broadcaster europei per share (34,7%) e per programmi autoprodotti.