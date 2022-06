Palinsesti Mediaset 2022-2023: le novità e le conferme, da Argentero a Hunziker e D'Urso

Ieri sera è stato il giorno di Mediaset, dopo l'annuncio dei nuovi palinsesti Rai due giorni fa, ecco che anche il Biscione ha calato i propri assi tra conferme, new entry e addii. I programmi di punta come Uomini e Donne, Amici, C'è posta per te, Pomeriggio 5 sono stati confermati, addio però a Tiki Taka, ma ecco che torna La Talpa. Tra i nuovi conduttori incuriosisce il nome di Luca Argentero che torna a Mediaset dopo il successo della serie tv Rai, Doc.

Gerry Scotti è stato il padrino della conferenza in cui sono state comunicate le novità Mediaset, è stato scelto il conduttore non a caso: quest'anno compie 39 anni di carriera. A presentare i palinsesti non poteva che essere Pier Silvio Berlusconi

L'offerta Mediaset e le novità

Confermati due volti più che noti di Canale 5: Barbara D'Urso con Pomeriggio 5, Maria De Filippi con Amici, Uomini e Donne, C'è Posta per te, Tu sí que vales e poi produrrà anche la nuova edizione del reality La Talpa. Ciao ciao a Tiki Taka, ma Piero Chiambretti condurrà Talentissimo, un nuovo programma sui bambini e i loro talenti. Per quanto riguarda Amici sembrerebbe confermata la scelta della domenica pomeriggio per la prima parte del programma che ha ottenuto ascolti molto buoni nonostante la concorrenza di Domenica In di Mara Venier. Confermata nel giorno festivo anche Verissimo con Silvia Toffanin. Nicola Savino, opinionista de L'Isola dei Famosi, non sarà più in Mediaset, ha infatti deciso di entrare a far parte della famiglia di Tv8.

Non potevano mancare i reality e quindi confermato il Grande Fratello Vip con alla conduzione Alfonso Signorini e come opinionista Orietta Berti, poi la sopracitata La Talpa e L'Isola dei famosi. Parlando della grande cantante Berlusconi ha anticipato che potrebbero essere organizzate due serate evento dedicate a Berti e alla sua musica.

Striscia la Notizia confermata a gran voce con un inizio di stagione con il botto grazie alla presenza di Luca Argentero che andrà ad affiancare Alessandro Siani, poi Maurizio Costanzo show, Scherzi a parte, Show dei record e il ritorno di Ciao Darwin. Buone notizie per Michelle Hunziker e il suo Michelle Impossibile che quest'anno sarà incentrato sulle star del cinema e dello sport. Parlando di sport verranno celebrati i 30 anni di Mai dire gol e a tal proposito Pier Silvio afferma: "Non sappiamo ancora quante puntate saranno". Su Italia 1 confermate serie tv per i più giovani e Le Iene il martedì sera. Per quanto riguarda l'intrattenimento da segnalare anche il ritorno di Zelig (forse condotto di nuovo da Vanessa Incontrada?).

Su Rete 4 confermate in blocco Zona bianca, Quarta Repubblica, Fuori dal coro, Controcorrente, Dritto e rovescio e Quarto grado.

Serie tv Mediaset: cosa potremo aspettarci

Per quanto riguarda le serie tv Mediaset ha deciso di scommettere su alcuni titoli già rodati: Fosca Innocenti con Vanessa Incontrada, Luce dei tuoi occhi con la coppia Anna Valle e Giuseppe Zeno e Buongiorno mamma con Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova. E poi su alcune new entry: Il patriarca con Claudio Amendola; L'anima gemella con Daniele Liotti come protagonista; La ragazza di Corleone con Rosa Diletta Rossi e Bardot ispirata alla grande attrice francese con Julia de Nunez. Grandi aspettative sono riposte in Viola come il mare, la seri con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi.