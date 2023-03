Dall'account di Mediaset insulti a Mara Venier e Barbara d'Urso: arriva la reazione della conduttrice

Ha del clamoroso quanto accaduto sui social di Mediaset nelle scorse ore, quando dal profilo Twitter @QuiMediaset_it sono partiti insulti molti forti nei confronti di Barbara d'Urso e Mara Venier. Il fatto si è verificato in risposta a un tweet che commentava l'intervento di Barbara d'Urso a Domenica In in occasione dell'intervista di Gabriella Labate. "Che cosa antipatica, tr**e mi pare azzeccato Silvy" l'ingiuriosa osservazione subito notata dagli utenti e poi dalla stessa azienda che, dopo aver rimosso il tweet, ha comunicato un accesso anomalo nel profilo social e ha subito provveduto con la sospensione dell'account: "Informazione di servizio. Abbiamo rilevato un accesso anomalo al nostro profilo. A seguito dell’intervento tecnico necessario, potremo avere malfunzionamenti dell’account. Ci scusiamo per il disagio", hanno scritto.

Il sospetto è che si sia trattato di una manomissione dell'account, ipotesi confermata anche dal sito Davide Maggio: "Hackeraggio a Mediaset: sospeso l’account ufficiale Twitter. Da qui, evidentemente per evitare ulteriori danni, la decisione comprensibile di sospendere l’account Qui Mediaset", si legge sul sito.

Dall’account ufficiale Mediaset viene inviato un tweet offensivo riguardante l’ospitata di Barbara d’Urso da Mara Venier. Il tweet viene rimosso dopo pochi minuti. L’account Mediaset parla di “accesso anomalo”, prima di essere disattivato. pic.twitter.com/0XsShvzDY5 — Trash Italiano (@trash_italiano) March 26, 2023

La reazione di Mara Venier

L'accaduto ha evidentemente lasciato di sasso i telespettatori collegati su Twitter durante il programma di Rai1, ma anche la stessa Mara Venier. Su Instagram un utente le ha chiesto se avesse letto quanto comparso sul profilo Twitter a suo riguardo e la risposta non ha potuto che evidenziare l'amarezza per lo spiacevole commento che la prendeva di mira. Inoltre, dall'account di Tv Italiana è emerso un ulteriore dettaglio: "Ci segnalano che Mara Venier ha avuto modo di sapere del “Silvy tweet” e non l’avrebbe presa affatto bene", si legge.