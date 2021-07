Il fratello di Meghan Markle al GF Vip

Come Harry è fonte di grattacapi per la famiglia reale inglese, così Thomas Markle, fratello di Meghan, potrebbe diventare motivo di preoccupazione per i duchi di Sussex che rischiano di vederselo in tv, h24, tra i protagonisti dell’edizione australiana del Grande Fratello Vip.

Stando alle indiscrezioni diffuse dai media britannici, infatti, il cognato del secondogenito di Carlo sarebbe in procinto di partecipare al reality e si troverebbe già a Sydney per i 14 giorni di isolamento necessari per poi fare ingresso nella casa. La circostanza pare stia impensierendo non poco Harry e Meghan, considerando che il fratellastro della duchessa (hanno lo stesso padre) è stato fatto fuori dalla stessa che a lui non rivolge la parola da circa dieci anni.

Lui, professione serramentista 55enne, vive in Oregon, non ha mai incontrato Harry, né i figli Archie o Lilibet, e in passato non ha risparmiato critiche nei confronti della sorellastra, definita "falsa, superficiale e presuntuosa" decidendo di sposarsi nonostante il padre fosse costretto in America per gravi motivi di salute.

Ma non solo: "È colpa sua se sono diventato un homeless", aveva raccontato Thomas puntando il dito contro la sorella: "Sono finito sotto i riflettori senza che io lo volessi e sono state dette cose tremende. Per tutti sono il fratellastro pazzo di Meghan, per questo ho perso il lavoro e sono stato buttato fuori di casa". E la lettera aperta indirizzata a Harry che consigliava di non sposare la sorella diventò poi l’ennesima dimostrazione di un rancore che adesso, con la sua partecipazione al GF Vip, potrebbe scoppiare del tutto con probabili clamorose dichiarazioni rilasciate tra le mura della Casa televisiva.

"I duchi sono preoccupati per eventuali imbarazzanti rivelazioni", scrive il Daily Mail. Facile crederci, viste le premesse….