Meloni-Letta a Porta a Porta, Bruno Vespa: "Sarà un confronto all'americana moderato da me"

Giorgia Meloni ed Enrico Letta hanno deciso di sfidarsi in un "confronto all'americana" nello studio di Porta a Porta in vista delle elezioni politiche 2022 del 25 settembre. Bruno Vespa, conduttore a autore del programma di Rai1, ha illustrato come sarà organizzata la trasmissione del 22 settembre. "Nella prima serata del 22 settembre sono stati invitati Enrico Letta, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Giuseppe Conte, Silvio Berlusconi, Luigi Di Maio, Carlo Calenda. A ciascuno di loro è stata assegnata la possibilità di un'intervista di mezz' ora", ha detto il giornalista a La Stampa.

Vespa ha precisato che ogni leader ha avuto la possibilità di organizzare il proprio spazio. "Certo, ogni leader avrà il suo tempo preciso uguale per tutti. Letta e Meloni hanno deciso di utilizzare la loro mezz' ora per un confronto tra di loro che a quel punto diventa di un'ora. Un confronto all'americana moderato da me", ha aggiunto, spiegando poi come la decisione del faccia a faccia televisivo sia nata diverso tempo fa. "Questo incontro, se vogliamo chiamarlo faccia a faccia, è frutto di un lungo lavoro iniziato subito dopo lo scioglimento delle Camere ed è il risultato di un accordo tra le due parti" le parole di Vespa: "Noi ospiteremo, come peraltro abbiamo sempre fatto, tutte le forze politiche, anche le più piccole, senza nulla togliere ad alcuno".

Meloni-Letta a Porta a Porta, la Vigilanza Rai chiede verifica della par condicio

Il confronto tra il segretario del Partito Democratico e la leader di Fratelli d'Italia nel programma Porta a Porta il 22 settembre, dunque tre giorni prima delle elezioni, ha innescato i malumori degli altri esponenti politici. Per primo Carlo Calenda che ha manifestato il suo dissenso per un confronto che non contempla la presenza di Giuseppe Conte per il Movimento Cinque Stelle e di Calenda, appunto, per Azione e Italia Viva.

La trasmissione condotta da Bruno Vespa è poi intervenuta precisando che oltre al confronto tra Letta e Meloni, il programma ha invitato a partecipare i leader politici Berlusconi, Calenda, Conte e Di Maio, ciascuno intervistato per mezz'ora.

Nelle ultime ore è arrivata la richiesta di una verifica sulla parità di condizioni garantite dal Servizio Pubblico nei confronti televisivi tra i leader politici da parte del presidente della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai Alberto Barachini, affinché si garantiscano agli esponenti politici, come previsto dalle norme sulla par condicio in pieno vigore dal 10 agosto, non soltanto spazi equivalenti ma anche di pari rilevanza mediatica e visibilità oraria.