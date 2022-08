Meloni-Letta a Porta a Porta, è polemica: la Vigilanza Rai chiede la verifica della par condicio nei confronti tv

Il presidente della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai Alberto Barachini chiederà all’Agcom una verifica sulla parità di condizioni garantite dal Servizio Pubblico nei confronti televisivi tra i leader politici. La decisione arriva sulla scia della polemica scaturita per il faccia a faccia del 22 settembre nel programma Rai Porta a Porta a cui dovrebbero partecipare solo Giorgia Meloni ed Enrico Letta, in vista delle elezioni del 25 settembre. Il terzo polo ha duramente criticato la scelta, con Matteo Renzi e Carlo Calenda che hanno chiesto un confronto a quattro anche con Giuseppe Conte e lo stesso Carlo Calenda. "Neanche in Russia la televisione pubblica organizzerebbe un confronto due giorni prima del silenzio elettorale escludendo due coalizioni", ha tuonato Calenda chiedendo che "intervenga subito l'Agcom, il Cda Rai e Fuortes".

La trasmissione in onda su Rai1 condotta da Bruno Vespa ha poi precisato che oltre al confronto tra Letta e Meloni, il programma ha invitato a partecipare i leader politici Berlusconi, Calenda, Conte e Di Maio, ciascuno intervistato per mezz'ora. La nota sollecita la reazione di +Europa per l'assenza di Emma Bonino, e di Sinistra italiana e Verdi, che vedono esclusi i leader Fratoianni e Bonelli.

Da qui la richiesta di una verifica sulla parità di condizioni garantite dal Servizio Pubblico nei confronti televisivi tra i leader politici da parte del presidente della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai Alberto Barachini, affinché si garantiscano agli esponenti politici, come previsto dalle norme sulla par condicio in pieno vigore dal 10 agosto, non soltanto spazi equivalenti ma anche di pari rilevanza mediatica e visibilità oraria.