"Un tempo era lì da voi". Costanzo provoca Bortone su Memo Remigi, scende il gelo

Già in passato Maurizio Costanzo aveva fatto notare come l'esclusione di Memo Remigi da Oggi è un altro giorno fosse stata troppo perentoria, se non altro nella modalità in cui è avvenuta. E oggi il giornalista è tornato sul tema approfittando di una ospitata collezionata proprio nel talk show di Rai Uno condotto da Serena Bortone (talk dal quale Remigi, come sappiamo, è stato allontanato a seguito di molestie ai danni della collega Jessica Morlacchi, alla quale ha toccato il fondoschiena in diretta, ndr).

Ebbene, trovandosi di fronte Bortone, autrice e presentatrice della trasmissione, Costanzo ha fatto notare come la Rai abbia evitato di coinvolgere il cantante anche in una occasione in cui sarebbe stato opportuno invece coinvolgerlo, ovvero durante il programma Stanotte a Milano, condotto nella sera della Vigilia da Alberto Angela. Proprio in occasione della serata evento di Angela, la produzione ha ben pensato di chiamare Malika Ayane per interpretare un brano iconico come Innamorarsi a Milano, legato sì al capoluogo meneghino e ma soprattutto allo stesso Remigi che lo ha firmato.

"È stato uno speciale di una bellezza assoluta, con Malika Ayane che nella galleria deserta di notte cantava la canzone di uno che un tempo stava lì da voi", ha sottolineato Costanzo, facendo riferimento a come Remigi per molto tempo sia stato un ospite fisso della trasmissione, un "affetto stabile", come vengono denominati da Bortone stessa. Una considerazione che però Bortone ha lasciato cadere nel vuoto, cambiando subito argomento: "Maurizio, ma la tv non ti annoia mai?", ha domandato di tutta fretta al collega, mentre in studio calava il gelo. Non è chiaro se Serena abbia colto la provocazione di Costanzo, che ha invece raccolto una grande risata da parte di Pino Strabioli, attore ed autore, anch'esso presente.

L'esclusione di Remigi dal programma era avvenuto a novembre a causa di una violazione del codice etico della Rai. "Mi spiace perché Remigi ha 84 anni - disse in quell'occasione Costanzo - Ha scritto ‘E sapessi come è strano essere innamorati a Milano’, ha 84 anni e penso alle malinconie che gli sono venute, quindi se la Bortone ha un briciolo di umanità lo richiami, gli dica qualcosa".