Enrica Bonaccorti: "Memo Remigi non merita questo linciaggio, lo difenderò in tv"

"Di sicuro è un brutto gesto, ma lasciargli questo marchio di libidinoso a 84 anni…": parla così Enrica Bonaccorti intervenendo sul caso Memo Remigi che da giorni occupa le cronache mediatiche. La conduttrice televisiva ha affrontato il tema in un'intervista a La Stampa in cui ha detto la sua sull'ormai noto gesto del cantante che, toccando il lato b di Jessica Morlacchi durante il programma di Rai1 Oggi è un altro giorno, è stato allontantato dall'azienda e condannato da ogni parte per il suo comportamento.

"Andrò in tv a difendere Remigi, di certo mi massacreranno sui social" ha anticipato Bonaccorti ricordando che lei stessa fu destinataria di un fatto simile in un passato che purtroppo lo ammetteva senza proteste: "A me capitò a teatro che due attori mi dessero pacche sul sedere, ma era 50 anni fa ed eravamo figli di un’epoca che finalmente si sta sgretolando". E ancora: "Il gesto di Memo è stato inopportuno e maschilista. Aggiungo che io mi sono sempre definita orgogliosamente femminista e che sono stata guardata male per questo da tutti gli uomini e purtroppo anche da tante donne" ha aggiunto ancora, criticando sì il comportamento ma anche le giustificazioni portate da Remigi. "Avrei voluto sentirgli dire: “Mi dispiace tanto e mi scuso, è stato uno sbaglio figlio della cultura maschilista di una volta che sdoganava parole e gesti oggi inaccettabili, aiutato da un cameratismo che ho evidentemente equivocato”" ha poi proseguito.

Bonaccorti ha comunque detto di conoscere bene Memo e di considerarlo un uomo gentile, seppur incline a fare battute discutibili. Per questo non ritiene di doverlo accusare senza appello: "Ha 84 anni, fa scherzi in continuazione, e battute che oggi non si dovrebbero più fare, ma non è un vecchio libidinoso come lo stanno descrivendo. Anzi, è un vecchio signore gentile che non merita di essere ricordato per questo, ma per “Innamorati a Milano”" ha aggiunto ricordando il suo celebre brano. Infine, tornando sulla posizione del cantante: "Il vero discrimine secondo me è da chi parte la molestia verbale o fisica: se la fa chi ha potere su di te, sul tuo lavoro, questo è un vero crimine. E non è certo questo il caso di Memo".