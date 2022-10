Memo Remigi palpa in diretta Jessica Morlacchi: "Cantante sospeso" | Video

Caos a Oggi è un altro giorno. Il programma pomeridiano di Rai1 condotto da Serena Bortone è finito al centro delle cronache per un episodio avvenuto in diretta tv nella puntata in onda venerdì 21 ottobre 2022.

Triste protagonista del fatto Memo Remigi che, come si vede dal video in basso, ha palpato il lato b di Jessica Morlacchi mentre la conduttrice lanciava i temi della giornata e i nomi dei suoi ospiti. Stando a quanto riferito da Dagospia in queste ore, l'episodio avrebbe creato un piccolo terremoto dietro le quinte della trasmissione, con Morlacchi che furiosa avrebbe ricevuto l'immediata solidarietà di dirigenti e responsabili e del gruppo di lavoro, capitanato da Bortone. Memo Remigi sarebbe stato di fatto sospeso dal programma di cui è presenza fissa tra i cosiddetti "affetti stabili": non era presente, infatti, nelle puntate di lunedì, martedì e mercoledì. Se tornerà, è tutto da vedere.

Memo Remigi palpa il lato b di Jessica Morlacchi: è polemica

L'episodio non è sfuggito ai telespettatori e anche Striscia la notizia si è occupata dell'accaduto. L'episodio sta creando un acceso dibatito anche sui social dove pure Selvaggia Lucarelli, rispondendo al post del giornalista Giuseppe Candela, ha commentato: "Ah quella che ridacchia sempre e alza gli occhi al cielo quando si parla di un “tro…a” della Zanicchi o di Morgan? Solidarietà".