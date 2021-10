Memo Remigi in quarantena, altra defezione a Ballando con le stelle

Un'altra defezione a Ballando con le stelle a causa del Covid. Dopo Mietta, risultata positiva e al centro di una polemica sul mancato vaccino, anche Memo Remigi deve momentaneamente saltare le prove e forse anche la puntata di sabato prossimo. Il cantante è in quarantena cautelativa, in quanto rientrato in un tracciamento, come ha fatto sapere Serena Bortone a Oggi è un altro giorno.

Memo, presenza fissa del programma pomeridiano di Raiuno, non era presente oggi in studio e la conduttrice si è collegata con lui a casa: "Oggi Memo non è qui con noi. Sta benissimo - ha assicurato - ma è quarantenato. Come sappiamo il Covid continua a girare, per questo ogni giorno abbiamo il bollettino e dobbiamo stare sempre più attenti. Dobbiamo vaccinarci. Memo è rientrato in un tracciamento ed è giustamente isolato. Non è però il tracciamento di Mietta". Anche Memo, da casa, conferma di stare bene e mette in scena a una simpatica gag: in giacca e cravatta, il musicista si inquadra anche sotto il mezzo busto, mostrandosi in mutande.

Niente quarantena per gli altri concorrenti

Nessuna quarantena per gli altri concorrenti di Ballando con le stelle. Soltanto Maykel Fonts è in isolamento, perché a stretto contatto con Mietta, mentre le altre coppie continuano ad allenarsi e sabato saranno in pista.