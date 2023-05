Mengoni in pantaloncini a "Che tempo che fa", la reazione di Fabio Fazio

Dopo Anthony Hopkins - protagonista di una bellissima intervista - l'ultima puntata di Che tempo che fa ha visto tra gli ospiti anche Marco Mengoni. Il cantautore è entrato in studio regalando un colpo di scena, dei pantaloni corti indossati sotto una giacca nera con camicia e cravatta.

Un abito con i pantaloncini che ha lasciato di stucco Fabio Fazio. Il conduttore ha provato a proseguire senza soffermarsi su questo particolare, ma è stato impossibile non notarlo: "Ma cosa... Va beh..." ha farfugliato, stupito dall'outfit del cantautore. Poi la battuta: "Chissà se dopo anche Elodie... Va beh". E il pronostico era giusto, anche Elodie si è presentata in studio con un abito con mini shorts, per cantare insieme a Mengoni il loro nuovo singolo "Pazza musica".

Dopo l'esibizione, il messaggio pro lgbt lanciato insieme al conduttore, che ha ricordato come "la libertà di amare e di essere felici deve essere sempre difesa". "Quella bandiera è molto importante - ha detto Mengoni, parlando di quella sventolata due settimane fa sul palco dell'Eurovision - non è solo la bandiera Rainbow, è proprio la bandiera dell'inclusività totale, non a caso è stata scelta quella con dei colori in più. Si deve parlare più spesso di inclusività". L'ultima frecciata contro il governo Meloni prima dei titoli di coda.

"Prisma è un oggetto magico secondo me: è un oggetto che fa entrare dentro di sé una luce apparentemente bianca e poi la slitta in tutti i colori è fantastico. E poi è la chiusura di una trilogia che ha voluto tanto sudore." @mengonimarco ci parla dell'ultimo album a #CTCF pic.twitter.com/KWWnUqxDIx — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) May 28, 2023