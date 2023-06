Mentana durissimo con Fazio: "Facile fare il martire. Il contratto con Discovery non si fa in 3 giorni"

All'appello di chi ha messo a tacere la polemica sull'addio di Fabio Fazio alla Rai mancava ancora Enrico Mentana. Il direttore del Tg La7, ospite al Festival della tv di Dogliani, non l'ha toccata piano quando si è trattato di dire la sua sulla dipartita di Fazio "per colpa" di presunte divergenze con il nuovo Governo che, di fatto, ora ha l'ultima parola sulla tv pubblica.

Mentana è andato dritto al punto: "Nessuno è nato con una missione divina di fare telegiornali o programmi. Un po' ce li siamo conquistati, un po' tutti quanti siamo scesi a patti. Non esistono martiri puri e non esistono situazioni in cui uno ha il diritto di restare e l'altro di epurare. È la televisione". Se poi è pubblica il discorso cambia ancora: "Se accetti la Rai accetti di lavorare in un posto in cui sai chi è l'editore - ha spiegato - L'editore sono i partiti. Ci sono i partiti che vincono e i partiti che perdono, i partiti che contrattano e i partiti che stanno all'opposizione. Volta a volta ciascuno di loro tenterà di mettere i suoi uomini e le sue donne, volta a volta ci sarà qualcuno che vedendo un suo uomo o una sua donna che viene messa in purgatorio dirà che c'è una lesione della democrazia. Non c'è mai una lesione della democrazia".

Il giornalista ha insistito molto su questo punto: "C'è un gioco che si chiama spoil system, che fa schifo sempre o non fa schifo mai, dipende dai punti di vista. Basterebbe una riforma che è fatta di una riga, quella che sottrae la Rai dal controllo del sistema dei partiti, ma come mai nessun partito rinuncia alla sua fetta? Ovvio. Allora è molto semplice e gratificante fare il ruolo del martire - ha incalzato Mentana - di chi è perseguitato, ma sarebbe più semplice fare le proprie scelte, motivarle e avere il fair play per dimostrare che nessuno è indispensabile. Non esiste Maradona e a scendere tutti gli altri. Siamo tutti lavoratori onesti di questo settore. Nessuno ha il diritto inalienabile di essere sempre in onda. Quello ce l'hanno soltanto coloro che non riescono a vivere senza la televisione, ma quelli andrebbero abbattuti come si fa per quegli animali che non riescono a rientrare dentro lo steccato".

Infine un'altra frecciata a Fazio: "Quel contratto con Discovery si fa in 3 mesi, non in 3 giorni. C'era già una sorta di contrattazione. Non possiamo più pensare che ci sia un vulnus se qualcuno va via dalla Rai. Siamo governati da una destra-centro, è vero, ma parliamo di un partito che ha vinto le elezioni nel 2022 dopo 10 anni all'opposizione".