Mentana manda in onda la scena di un film e la scambia per l'assalto al Congresso Usa

L'assalto dei pro-Trump al Congresso Usa, nel pomeriggio di mercoledì 6 gennaio - ore 20 italiane - sembrava un film. Sarà questo, forse, il motivo che ha servito a Enrico Mentana la gaffe sul piatto d'argento.

Il direttore del Tg La7, durante lo speciale sugli avvenimenti di Washington, ha mandato in onda uno dei tanti video che nel corso delle ore si andavano diffondendo sui social. Peccato fosse quello sbagliato. Mentana, infatti, è caduto nella trappola del profilo 'Live footage', che ha pubblicato una scena del film 'Project X - Una festa che spacca', dove si vede un uomo con il lanciafiamme mettere la strada a ferro e fuoco. Immagini inverosimili commentate dal padrone di casa e Gerardo Greco. "Vediamo, queste immagini, ecco un altro personaggio... Probabilmente questo sta avvenendo nei sobborghi" prova a interpretare Mentana, che poi si rende conto: "Dobbiamo ovviamente verificarle queste immagini". E Greco aggiunge: "I giornali americani dicono che scene del genere si vedono anche in altri Campidogli, di altri Stati".

Ieri sera, nell'edizione straordinaria del TG La7, #Mentana ha fatto passare il video di un tweet di @ProbOffTopic dato che c'era scritto "live footage of #WashingtonDC"



Invece erano le scene del film Project X - Una festa che spacca (2012) #Trump #Washington #CapitolHill 🤦‍♂️ pic.twitter.com/DnBgSiFMnn — Nicholas David Altea (@NicholasD_Altea) January 7, 2021

Lo sfottò su Twitter

La cantonata non è sfuggita al popolo social, che si è riversato su Twitter per commentare la scena surreale. Nel giro di pochi minuti è andato in scena uno dei più esilaranti sfottò degli ultimi tempi. Come direbbe il collega Fede: "Che figura di m***".