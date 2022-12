Meraviglie, stasera in tv la prima puntata stagionale: le anticipazioni

Oggi, 28 dicembre 2022, ha inizio il nuovo ciclo di puntate di “Meraviglie - Stelle d’Europa”, il programma di Rai 1 che vede l’amato divulgatore Alberto Angela andare alla scoperta di splendidi siti dell’Unesco. In una stagione caratterizzata da speciali realizzati in giro per l’Europa, questo primo appuntamento è dedicato al Mont Saint-Michel, in Normandia.

Reduce dal successo natalizio “Stanotte a Milano”, Alberto Angela si prepara adesso ad un nuovo ciclo di “Meraviglie”, format che ci accompagna per mano attraverso luoghi straordinario e dal fascino immortale.

In onda a partire dal gennaio 2018 su Rai 1, quello che inizia oggi 28 dicembre è la quarta serie del programma che per la prima volta varca i confini nazionali.

Angela ci mostrerà le tante bellezze di Verona, ma perlustrerà tante nazioni europee: dalla Germania alla Francia, dal Portogallo alla Repubblica Ceca.



Ad aprire le danze è un luogo davvero magico: Mont Saint-Michel, il sito turistico più frequentato della Normandia. Questa meraviglia fa parte dei Patrimoni mondiali dell'umanità dell'UNESCO dal 1979 e vede un isolotto - arricchito da una famosa abbazia benedettina (edificata a partire dal X secolo) - sorgereal centro di una enorme baia aperta sul canale della Manica. Un luogo dal fascino inestimabile che sembra costantemente sospeso tra mare e terra.

La prima puntata della nuova stagione di Meraviglie va in onda oggi, 28 dicembre, dalle 21.25 su Rai 1. Il programma è inoltre visibile - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.