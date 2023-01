Meraviglie, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

La seconda puntata stagionale di "Meraviglie - Stelle d'Europa" va in onda oggi, 4 gennaio 2023, in prima serata su Rai 1. Alberto Angela ci conduce a Firenze per poi spostarsi ad Atene (Grecia). Visitato adeguatamente il Partenone, giunge fino ai Castelli della Baviera.

Meraviglie, anticipazioni del 4 gennaio 2023

Quest'anno "Meraviglie" - format in onda su Rai 1 dal gennaio 2018 - ha come sottotitolo "Stelle d'Europa". Fin dalle prime puntate del format Alberto Angela ci ha condotti attraverso i luoghi più belli del territorio italiano. Zone a volta note, altre meno, narrate e illustrate attraverso tutto il loro splendore e una complessità non sempre visibile al primo sguardo. Con queste nuove puntate Angela si spinge oltre i confini italiani, esplorando diversi Patrimoni mondiali dell'umanità dell'Unesco. L'Italia, dunque, ma anche la Spagna, la Francia, la Germania, il Portogallo.

In onda oggi 4 gennaio, la prima puntata dell'anno di "Meraviglie" si apre a Firenze e si sofferma in particolar modo sul Duomo della città, per poi visitare il battistero e i Giardini di Boboli. Successivamente il focus si sposta ad Atene, dove ci aspetta la visione del Partenone, l'Acropoli e il suo museo. Tappa conclusiva ai Castelli della Baviera, luoghi magici, con giardini incantati e imponenti saloni. Ospiti di Alberto Angela sono Carlo Lucarelli, Carlo Verdone e Luca Zingaretti.

Dove vedere Meraviglie in tv e in streaming

La seconda puntata della nuova stagione di Meraviglie va in onda oggi, 4 gennaio 2023, dalle 21.25 su Rai 1. Il programma è visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.