La Messa di Natale in tv: orario, canale e diretta nel giorno della vigilia

Oggi, 24 dicembre 2021, va in onda la Messa di Natale in tv. Anche quest'anno la funzione sarà celebrata da Papa Francesco nella Basilica di San Pietro presso l'Altare della Cattedra. Non sarà a mezzanotte ma è stata anticipata alle 19.30 e potrà essere seguita in diretta tv oppure in streaming su diverse piattaforme.

La messa di Natale in tv: orario e canale

In televisione è possibile seguire la messa di Natale in tv in diretta su Raiuno oppure su Tv2000, sempre a partire dalle 19.30. Il 25, invece, alle ore 12 andrà in onda sugli stessi canali la tradizionale Benedizione Urbi et Orbi del Santo Padre, in diretta da Piazza San Pietro.

La messa di Natale in streaming

La messa di Natale potrà essere seguita anche in streaming su Raiplay, sul canale YouTube Vatican News e sulla loro pagina Facebook.

Speciale notte di Natale

Venerdì 24 dicembre alle 23.15, invece, su Raiuno andrà in onda lo speciale Notte di Natale con il programma Viaggio nella Chiesa di Francesco, di Massimo Milone e Nicola Vicenti. Interverranno tra gli altri il Patriarca di latino di Gerusalemme, monsignor Pierbattista Pizzaballa, il Custode di Terra Santa padre Francesco Patton e il vescovo libanese monsignor Rafic Warcha. In primo piano nello Speciale l'intervista al Segretario di Stato della Santa Sede il cardinale Pietro Parolin sui mutati scenari geopolitici e sulla missione della Chiesa, che con il Magistero di Francesco disegna la sponda etica ma anche umana per costruire un nuovo Umanesimo nel mondo provato dalla pandemia.