Danno la linea al meteorologo, ma lui parla dei suoi fatti privati: il video imbarazza la Rai

L'appuntamento con "Buongiorno Italia" in onda, ogni mattina, dalle 7 su Rai 3 ha regalato una piccola perla che sicuramente finirà tra le gaffe storiche della tv e che sarà mandata in onda, tra risa e ironia, anche da Striscia la Notizia.

Protagonista di questa divertente momento televisivo il meteorologo Luca Ciceroni che non sapendo di essere in onda ha continuato a parlare di questioni personali. Il giornalista in studio, Filippo Bernardi, ha chiamato il collegamento con il collega che avrebbe dovuto dare le ultime notizie in tema di maltempo e allerte meteo, ma qualcosa è andato storto.

Per colpa forse di un malfunzionamento tecnico Ciceroni non sapeva che il collegamento fosse stato richiesto e quindi non sapendo di avere il microfono aperto ha parlato di come non ha risposto ad una donna, probabilmente, che gli aveva scritto quasi una settimana fa: mercoledì scorso. Lui questo messaggio audio l'ha ascoltato molti giorni dopo. Il video ovviamente sta diventando virale sui social e sono in molti ad essere incuriositi dall'epilogo della storia che purtroppo è stata interrotta da Bernardi appena si è reso conto di quanto stesse accadendo. "Luca ma Alexa è impazzita, mi mette musica inglese!", avrebbe detto la donna nell'audio.

Arrivati a questo punto Bernardi ha stoppato il collegamento dichiarando: "Evidentemente Luca Ciceroni non ci sentiva", per poi mettersi a leggere le prime pagine dei quotidiani, per la rassegna stampa, con enorme disinvoltura anche se probabilmente stava provando non poco imbarazzo.