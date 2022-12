Mi casa es tu casa, lo show con Cristiano Malgioglio da stasera in tv: anticipazioni

In onda a partire da oggi mercoledì 7 dicembre su Rai 2, “Mi casa es tu casa” segna il debutto da conduttore di Cristiano Malgioglio. Una variazione del format “A raccontare comincia tu” con Raffaella Carrà: storie, emozioni e colori. Ospiti del primo appuntamento: la ballerina Heather Parisi e il cantante Sam Ryder.

Mi casa es tu casa: le anticipazioni del 7 dicembre

Dopo una lunga carriera da cantante ed autore di canzoni, Cristiano Malgioglio vive una seconda giovinezza: come personaggio televisivo spopola e la recente edizione di "Tale e quale show" è soltanto l'appuntamento più recente nel quale è stato ancora una volta protagonista (nei panni di giudice).

In onda per cinque serate a partire da mercoledì 7 dicembre, "Tu casa es mi casa" è per Malgioglio un programma unico: è infatti, per la prima volta in assoluto, il conduttore principale di un format.



Gli amati riferimenti al mondo ispanico sono evidenti fin dal titolo, ma il conduttore promette un'atmosfera calorosa, colorata e fatta di tante emozioni: un clima "alla Almodòvar", ma anche un omaggio alla Regina per eccellenza della nostra televisione: Raffaella Carrà.

"Mi casa es tu casa" è infatti una variante del format spagnolo già portato in onda in Italia dalla Carrà, con "A raccontare comincia tu".

Il programma ci accompagna in una dimensione informale e familiare, dove le confidenze e i ricordi sono all'ordine del giorno.

Ospite della prima puntata è Heather Parisi, ballerina di origine statunitense adottata dal nostro paese, che trascorrerà una giornata in compagnia di Malgioglio e ripercorrerà la sua intera carriera.

L'ospite internazionale è invece il cantante britannico Sam Ryder, che nel corso del 2022 si è fatto conoscere anche dal pubblico italiano, grazie al secondo posto ottenuto all' Eurovision Song Contest con il brano “Space Man”. L'artista visiterà casa Malgioglio regalando più di una sorpresa.

Dove vedere “Mi casa es tu casa” in tv e in streaming (dal 7 dicembre 2022)

La prima puntata di “Mi casa es tu casa” va in onda oggi, 7 dicembre, su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il programma è visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.