Mi chiamo Francesco Totti: biografia di un campione, dal calcio alla famiglia

Mi chiamo Francesco Totti è il titolo del documentario in onda stasera su Sky Documentaries alle 21.15. Diretto da Alex Infascelli, è un ritratto del grande campione, bandiera della Roma: le gesta sportive vengono alternate a parentesi di vita privata (l’amore per Ilary, la nascita dei figli). Scopriamo di più sulla sua vita privata e professionale.

Mi chiamo Francesco Totti: anticipazioni

La locandina del film documentario “Mi chiamo Francesco Totti” vede il protagonista guardare sé stesso in uno specchio. Immagine che ritorna sulla schermo e che fa da sintesi a ciò che vediamo nel corso del lungometraggio. Un autoritratto, dunque, un racconto fatto di immagini e ricordi di un uomo dalla personalità ordinaria al quale fa da controcanto un giocatore straordinario sul campo di calcio. Ad accompagnare il Totti-pensiero sono le tante immagini d’archivio (si va da gesta sportive che hanno fatto la storia recente del calcio italiano a filmati privati molto più rari): e dunque i primi calci al pallone e la sua prima squadra di calcio (la Fortitudo, a 7 anni). Dalle giovanili della Roma al debutto in Serie A con la maglia giallorossa, avvenuto a 16 anni il 28 marzo 1993 (la partita era Brescia-Roma). E poi, ancora, lo scudetto vinto con la Roma nella stagione 2000-2001, il titolo di capocannoniere (2006-2007, 26 gol), il Mondiale di Calcio vinto con l’Italia nel 2006. Ma anche momenti dolorosi, che vanno dagli infortuni subiti alla fase finale di carriera, fatta di screzi e incomprensioni con l’allenatore Luciano Spalletti. Narrato dallo stesso Francesco Totti, il documentario dedica però ampio spazio anche alla sua vita privata e in particolar modo all’amore della sua vita, Ilary Blasi – dal primo incontro al matrimonio – e alla nascita dei figli (Cristian, Chanel e Isabel) Il regista Alex Infascelli - dichiarato romanista – vuole quindi rappresentare un uomo spontaneo e semplice, con il quale lo spettatore può identificarsi, che è stato in assoluto il calciatore più amato nella storia della Roma, unica squadra di club nella quale ha militato diventando il giocatore che detiene ad oggi il maggior numero di presenze in assoluto con la

squadra capitolina (786) e il miglior marcatore della storia romanista (307 gol).

Dove vedere Mi chiamo Francesco Totti

Mi chiamo Francesco Totti va in onda questa sera, 21 giugno, alle 21.15 su Sky Documentaries (canale 122 di Sky), in streaming su NOW e poi disponibile on demand su Sky Go.