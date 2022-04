Mica pizza e fichi, stasera su La7d via alla nuova stagione: le anticipazioni

Arriva la quarta edizione di Mica pizza e fichi, show culinario condotto da Tinto. Nelle dieci puntate di questa stagione le pizze tradizionali si alternano a quelle gourmet, le storie di cucina si fondono con la narrativa degli scrittori commensali. A seguire, le anticipazioni della nuova stagione, in onda da questa sera alle 20.50 su La7d.

Le anticipazioni di Mica pizze e fichi: il format

“Mica pizza e fichi” è uno show culinario di La7d che mette al centro della scena sua maestà la Pizza. Non soltanto uno dei piatti più amati della nostra cucina, ma vero e proprio simbolo culturale. Confermato alla guida del programma, Tinto - all’anagrafe Nicola Prudente, già volto noto de “La prova del cuoco” - ci guida alla scoperta di un mondo capace di coniugare la cucina e la narrativa. In ognuna delle dieci puntate previste – trasmesse con cadenza settimanale a partire da domenica 17 aprile, alle 20.50 - due rinomati pizzaioli ci stupiranno con i loro piatti. A fare da giudici e commensali ci saranno scrittori e scrittrici che, ispirati dai sapori della pizza, potranno a loro volta raccontare storie, aneddoti, ed esprimere giudizi adoperando riferimenti letterari.

Cast: pizzaioli e scrittori

Il cast di pizzaioli della quarta edizione di “Mica pizza e fichi” è composto da: Jacopo Mercuro, Giovanni Spera, Antonio Pappalardo, Danilo Brunetti, Renato Bosco, Luca Pezzetta, Vincenzo Capuano, Giorgio Sorce, Gino Sorbillo, Salvatore Impero, Davide Di Bilio, Pino Celio, Alessio Mattaccini, Raoul Rotundo, Francesco Martucci, Roberto Ferrone, Petra Antolini, Luca Doro, Vincenzo Nese e Gioacchino Gargano.

Gli scrittori che assaggeranno le pietanze sono: Davide ‘’Dado’’ Caporali, Gilda Policastro, Virginia Salucci, Chiara Moscardelli, Alessio Pizzicannella, Elisabetta Villaggio, Elisa Motterle, Flaminia Bolzan, Lorenza Di Sepio e Roberta Deiana.

Dove vedere Mica pizza e fichi questa sera (domenica 17 aprile)

La prima puntata (di dieci totali) della quarta stagione di “Mica pizza e fichi” va in onda questa sera, sabato 17 aprile, alle 20.50 su La7d (canale 29) e in live streaming e on demand sul sito ufficiale del canale.

Mica pizza e fichi: promo