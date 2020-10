Michael De Giorgio di Temptation Island aggredito e ferito con delle forbici: è stato operato d’urgenza

Michael De Giorgio è stato aggredito nella notte, ferito con delle forbici e costretto in ospedale dove si è sottoposto a un intervento chirurgico. A raccontare l’accaduto è stato il tatuatore, ex concorrente di Temptation Island nell’edizione del 2018 a cui partecipò con l’allora fidanzata Lara Zorzetto. Su Instagram il 29enne ha postato la foto della sua mano insanguinata e un messaggio che ha spiegato ai follower l’accaduto, omettendo i dettagli di un’aggressione che spera non comporti conseguenze importanti alla sua condizione fisica.

Michael De Giorgio di Temptation Island aggredito: il racconto

“Questa notte sono stato ferito con una forbice, è entrata ed uscita dall’altra parte del polso. Ha lesionato i tendini ed ho rischiato l’emorragia”, ha scritto Michael De Giorgio in una storia Instagram, raccontando l’esito positivo dell’operazione ma anche l’incertezza su eventuali danni motori che ne potrebbero derivare. “Sono da poco uscito dalla sala operatoria e ci tenevo a rassicurare tutti, amici e non: l’intervento è andato bene. Non si sa ancora se mi rimarranno delle limitazioni motore, non voglio nemmeno pensarci. Grazie a chi stanotte mi è stato vicino nel momento del bisogno. Il dolore più grande è dentro al petto e per questo purtroppo non c’è cura”.

Chi è Michael De Giorgio

Michael De Giorgio è originario della Puglia ma da tempo vive a Udine. Nato nel 1991, il tatuatore è diventato popolare nel 2018, quando ha partecipato con l’ex fidanzata Lara Zorzetto a Temptation Island. Dopo quell’esperienza le loro strade si sono divise definitivamente: De Giorgio è stato legato per un periodo ad un’altra ragazza, ma quella storia risulta finita. Lara Zorzetto, invece, è da poco diventata mamma del piccolo Leonardo, avuto dall’attuale compagno Mattia.