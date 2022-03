Michela Giraud torna in tv, su Real Time, con "C’era una volta… l’amore"

Stasera alle 22:40 inizia su Real Time la nuova stagione di C’era una volta… l’amore. La comica Michela Giraud, nel ruolo di conduttrice e soprattutto ascoltatrice, è pronta ad aiutare coppie in crisi che devono decidere se proseguire il cammino insieme o separarsi. Chi lascerà lo studio da solo? E chi invece è pronto a darsi una seconda chance?

C’era una volta… l’amore, con Michela Giraud

Ogni puntata le coppie protagoniste si raccontano e si confrontano, aprendosi senza filtri, ipocrisie, o falsità: ognuna di loro racconterà la propria storia e i problemi alla base della crisi. I due compagni di vita proveranno a trovare insieme la soluzione migliore per entrambi: alla fine di ogni episodio, infatti, dovranno decidere se restare seduti e credere nel futuro della coppia oppure alzarsi e lasciare gli studi da soli, ponendo fine alla relazione. Oltre alla conduttrice Michela Giraud, ad aiutarli nel percorso ci sarà uno psicoterapeuta, ad analizzare le dinamiche, le prospettive e i punti di vista diversi che emergeranno durante il confronto.

Dove vederlo in tv (da martedì 22 marzo)

Prodotta da FTM Entertainment per Discovery Italia, la nuova stagione di C’era una volta… l’amore, con Michela Giraud, va in onda a partire da oggi il martedì in seconda serata alle 22:40 su Real Time (canale 31 del Digitale Terrestre) per un totale di 5 episodi. Lo show è disponibile in anteprima streaming sulla piattaforma discovery+ per tutti gli abbonati al servizio.