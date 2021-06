Michele Merlo in ospedale, il padre aggiorna sulle sue condizioni

Le condizioni di salute di Michele Merlo continuano ad essere al centro dei pensieri di quanti hanno a cuore la salute del giovane cantante, ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell'ospedale Maggiore di Bologna dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Nei giorni scorsi il 28enne, conosciuto anche come Mike Bird durante la sua partecipazione al talent Amici, è stato colpito da un’emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa. In queste ore sui social si susseguono innumerevoli i messaggi di affetto per Michele, le cui condizioni sono ancora purtroppo molto gravi. Gli ultimi aggiornamenti a riguardo arrivano da parte del padre del ragazzo che ha rilasciato delle dichiarazioni sulla salute del figlio.

Come sta Michele Merlo: le dichiarazioni del padre

Mercoledì sera Michele Merlo si trovava a Bologna, a casa della compagna, quando è stato colto da un’emorragia cerebrale. Immediatamente è stata chiamata l’ambulanza, ma le sue condizioni erano gravissime. In queste ore sta lottando tra la vita la morte in un letto d’ospedale al Maggiore di Bologna e il padre, raggiunto telefonicamente dai giornalisti del Tg di Bassano del Grappa, ha raccontato che Michele è stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico. Ora è tenuto in coma farmacologico, ma le speranze in una sua ripresa, ha dichiarato l’uomo, sono davvero ridotte la lumicino. Le prossime ore saranno decisive.

Michele Merlo, l’abbraccio immenso di amici e fan

In queste ore la preoccupazione e l’angoscia degli utenti si riversa suoi social da parte di amici e fan che pregano per il cantante. Anche la signora Katia, mamma di Michele, si è unita al coro di preghiere postando l’emoji di due mani giunte. All'unanime affetto si è unito anche Paolo Bordignon, sindaco di Rosà, città natale del cantante in provincia di Vicenza, che è in stretto contatto con i genitori del cantautore: “Io personalmente e tutta la comunità siamo vicini alla famiglia in questo difficilissimo momento e confidiamo che Michele possa uscire presto dalla rianimazione”.

Un grande abbraccio anche a mamma Katia e Papà Domenico

Forza???#michelemerlo pic.twitter.com/I0JCgjtIDs — Gio? (@controluniverso) June 5, 2021

Le parole di Simone Frazzetta, ex concorrente di Amici

Simone Frazzetta sul suo profilo Instagram ha pubblicato alcune stories in cui conferma che, purtroppo, per Michele non ci sono stati dei miglioramenti. “Ragazzi siete veramente in tanti, appena arrivano notizie vi aggiorno…ma purtroppo non va bene! Cerchiamo di essere vicino a lui e alla sua famiglia”, ha scritto il ballerino ed ex allievo di Amici. E anche il talent di Maria De Filippi ha voluto esprimere tutto il suo affetto a Michele, concorrente di un’edizione che abbandonò a un passo dalla finale nel 2017: “Forza Mike, siamo con te”.