Michele Merlo in gravi condizioni, Emma gli scrive sui social: "Non mollare"

L'artista è stata coach del cantante durante il talent di Amici. Come lei, migliaia sono coloro che stanno riversando sui social tutto il loro affetto per il cantante colpito da una leucemia fulminante

La notizia della leucemia fulminante che ha colpito Michele Merlo nelle scorse ore ha gettato nello sconforto totale i fan del cantante 28enne. La famiglia ha fatto sapere che attualmente Michele è ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell'ospedale Maggiore di Bologna, dov’è stato sottoposto a intervento chirurgico d'urgenza nella notte tra giovedì e venerdì a seguito di un’emorragia cerebrale.

Intanto il suo nome resta saldo nelle vette social della giornata, veicolato dagli hashtag che lo riportano insieme ai messaggi pieni di affetto scritti da chi lo apprezza per la sua musica e per il talento dimostrato sin dagli esordi nel talent Amici, ma anche da chi ha avuto modo di conoscerlo personalmente. Tra loro c’è anche Emma Marrone che proprio nel programma di Maria De Filippi è stata la sua coach quando subentrò a Morgan.

“Forza amico mio! Non mollare, ti voglio bene Michele”, ha scritto la cantante salentina che durante quell’esperienza ebbe modo di stringere un grande legame con l’allora concorrente, eliminato a un passo dalla finale poi vinta da Andrea Muller. "Emma ci ha curati. Mi ha detto che è disponibile a qualunque tipo di contatto anche fuori Amici, mi ha detto che posso contare su di lei", raccontò di lei Michele - conosciuto come Mike Bird durante quel percorso televisivo - all’indomani di quell’eliminazione, dopo la quale ha proseguito con una carriera che nel 2020 lo ha portato a pubblicare "Cuori stupidi", suo primo album tutto in italiano nonché il primo pubblicato con il suo vero nome.

Forza amico mio!

Non mollare ??

Ti voglio bene Michele! — Emma Marrone (@MarroneEmma) June 5, 2021

I messaggi di affetto per Michele Merlo, da Ermal Meta a Riki Marcuzzo

Insieme ad Emma e ai migliaia di utenti che stanno esprimendo il loro rammarico per le condizioni di Michele Merlo, anche Ermal Meta, Federico Rossi del duo Benji e Fede, Aka7even, Francesco Facchinetti. E Riccardo Marcuzzo, noto anche come Riki, che con Merlo affrontò le sfide del talent Amici, ha fatto sentire la sua voce lacerata dall’angoscia per quanto accaduto: “Non ho parole per quello che sta succedendo a Mike. Mi sento angosciato e impotente. Tante volte ci si arrabbia per cose inutili. Sono con te”.

Presumibilmente il riferimento è agli attacchi e alle accuse che i due innescarono durante il percorso nel talent in cui Michele Merlo fu eliminato nella semifinale di Amici mentre Riccardo trionfò nella categoria canto, situazioni ormai del tutto dimenticate e superate che oggi, alla luce di quanto accaduto, diventano minuzie del tutto prive di valore.