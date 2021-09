Ad Amici l'omaggio a Michele Merlo: momenti di commozione in studio

Michele Merlo è stato ricordato con un commosso omaggio durante la prima puntata della nuova edizione di Amici 21. L'artista, che in passato aveva partecipato proprio al talent, è morto lo scorso 6 giugno, a soli 28 anni, a causa di una leucemia fulminante.

"Con la produzione e tutti gli autori abbiamo deciso insieme al corpo di ballo dei professionisti di ballare su una sua canzone", ha detto Maria De Filippi, annunciando l'omaggio, dopo che sullo schermo in studio è comparsa una foto di Michele Merlo ai tempi dell'edizione di Amici a cui partecipò come concorrente e allievo.

L'omaggio a Michele Merlo durante la prima puntata di Amici

I ballerini hanno danzato una coreografia sulle note di una delle canzoni di Mike Bird, 'Aquiloni', mentre sullo sfondo scorrevano altre immagini del giovane cantante scomparso.

Un momento di grande commozione, in studio e non solo. Tra i professori c'è chi, come Rudy Zerbi, non è riuscito a trattenere l'emozione. Anche Maria De Filippi, pur professionale come sempre, è apparsa colpita. Al termine dell'esibizione, tutti nel studio sono scattati in piedi per applaudire e rendere omaggio a Michele Merlo.