Michele Merlo in ospedale, Shady gli dedica un messaggio: le parole della ragazza conosciuta ad Amici

Le condizioni di Michele Merlo continuano a rimanere gravi. Ricoverato nel reparto rianimazione dell'ospedale Maggiore di Bologna, il cantante 28enne, conosciuto anche come Mike Bird durante la sua partecipazione al talent Amici, continua ad essere monitorato costantemente dai medici dopo la delicata operazione successiva all’emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa. Ora il giovane artista è tenuto in coma farmacologico, ma le speranze in una sua ripresa, ha dichiarato il padre, sono davvero ridotte la lumicino.

Intanto si susseguono innumerevoli i messaggi di affetto per lui, postati sui social da fan e amici che pregano affinché si riprenda, e tra loro è arrivato anche quello di Shady Cherkaoui, collega che con lui, durante l’edizione di Amici che li vide protagonisti, ebbe una relazione speciale. "Sending a prayer", ha scritto la ragazza tra le sue storie di Instagram, ovvero: "Mando una preghiera", pensiero molto esaustivo di uno stato d’animo che non necessita di ulteriori specificazioni.

La storia tra Michele Merlo/Mike Bird e Shady ad Amici

Michele Merlo (Mike Bird ai tempi di Amici) e Shady Cherkaoui facevano entrambi parte della squadra bianca del talent che li vide tra i protagonisti dell’edizione del 2017. Tra loro era scoccata una scintilla nel corso del programma, indirettamente confermata quando, durante una puntata, lo stesso Michele ammise una certa sintonia con la ragazza, stuzzicato da Diego Armando Maradona che era ospite del programma: "Non oserei mai contraddire Maradona", disse Michele.

I due si allontanarono definitivamente alla fine dell’esperienza televisiva: "Io e Shady ci siamo avvicinati tanto, ma solo da un punto di vista affettivo. Ci siamo aiutati a vicenda come due infermieri che cercano di curare l’uno i problemi dell’altra. Ma tra noi due non è scoccato l’amore", raccontò Michele in una intervista rilasciata poco dopo il talent. L’affetto, tuttavia, è rimasto quello di sempre, testimoniato adesso dal bel gesto della cantante.

La vita privata di Michele Merlo

Poco e nulla si sa della vita privata di Michele Merlo, sempre molto riservato sulla sua sfera sentimentale. Per un periodo, dopo la relazione speciale con Shady, si è parlato di un flirt – mai confermato – con la youtuber, attrice e conduttrice Mariasole Pollio. Il servizio del Tg di Bassano in cui sono state riportate le dichiarazioni del padre del ragazzo ha fatto riferimento a una compagna del cantante, ma non risultano conferme ulteriori.