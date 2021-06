Michele Merlo ricoverato in ospedale in gravi condizioni

Michele Merlo ricoverato in ospedale per emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa: la notizia sulle serie condizioni di salute del cantante, concorrente di Amici nella 16esima edizione del talent di Maria De Filippi, si è diffusa nella notte sui social dove un coro unanime di fan sta augurando il meglio al 28enne, conosciuto anche con il nome d’arte di Mike Bird. Tra loro anche Federico Rossi del duo Benji & Fede: "Forza anima libera", ha scritto l’amico a corredo dell’ultimo post Instagram di Michele a cui ha rivolto anche un pensiero tra le sue storie Ig.

“Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?” è stato il pensiero del cantante scritto due giorni fa a margine dello scatto di un tramonto, ora destinatario dei messaggi di affetto degli utenti che hanno fatto salire il suo nome tra i trend topic di Twitter.

Chi è Michele Merlo

Michele Merlo, classe 1993, è originario di Marostica, in provincia di Vicenza. Nell’edizione 2017 di Amici il cantante conosciuto con il nome di Mike Bird è arrivato nella fase serale nella squadra bianca capitanata da Morgan (poi sostituito in corsa da Emma Marrone) ed è stato eliminato a un passo dalla finale. Prima del suo ingresso nella scuola di Canale 5, aveva già calcato il palco di X Factor 10.

Artisticamente influenzato da band indie rock tra cui Arctic Monkeys, Kings of Leon e The 1975, Michele Merlo ha iniziato il suo percorso live nel 2016 suonando i suoi brani inediti e salendo sul palco di importanti gruppi internazionali come Foals e The Neighbourhood in qualità di opening act. Nel 2020 ha pubblicato "Cuori stupidi", suo primo album tutto in italiano nonché il primo pubblicato con il suo vero nome.