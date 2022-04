Michele Santoro in tv: "Processiamo Putin, ma allora anche Bush"

Michele Santoro è tornato in tv, ospite di Corrado Formigli a Piazza Pulita su La7, per commentare la guerra in Ucraina, il ruolo di Putin nello scenario internazionale, ma anche la narrazione mediatica del conflitto.

"Io non penso che Putin sia il maggiore nemico che noi abbiamo di fronte in questo momento. Il nemico più mostruoso che sta di fronte a noi è la guerra. La guerra è mostruosa" ha detto il giornalista: "Processiamo Putin, ma allora processiamo pure Bush... A Baghdad i bambini sono morti bruciati dai missili". Santoro ha proseguito dicendo la sua anche sul professore della Luiss Alessandro Orsini su cui nei giorni scorsi è divampata la polemica per le posizioni pro Putin e l'opportunità di percepire un chachet dalla Rai: "È una violazione pretendere di non pagare un pensiero che si considera scomodo" sono state le sue parole.

Condanniamo #putin ma anche l'America per aver bombardato in maniera indiscriminato, ma per per fermare #putin bisogna trovare un accordo e dire agli americani che non vogliono la fine della guerra che la loro politica è sbagliata. #PiazzapulitaLA7 #Piazzapulita #santoro pic.twitter.com/I4OrE3nn7u — simone (@eluney_s) March 31, 2022

La lettera di Letta a Santoro

Le dichiarazioni di Michele Santoro sono state commenate a distanza da Enrico Letta che, attraverso una lettera letta da Corrado Formigli, ha fatto riferimento ad una missiva dello stesso Santoro in cui si era definito 'sgomento' per "gli attacchi che il suo partito rivolge contro quelle poche voci dissonanti che osano sollevare qualche interrogativo sulla guerra".

"Caro Michele, nella tua lunga e appassionata lettera ho cercato, senza trovarla, una parola: “resistenza”. Il valore fondante della nostra Repubblica, il segno distintivo della vicenda della sinistra in Italia.Io sto con quel popolo. E il Pd è e sarà sempre dalla parte dei popoli oppressi: dalla parte di Jan Palack proprio come te" ha scritto il segretario dem: "Se per il popolo ucraino oggi oppresso - proprio ora sotto le bombe e i missili - c'è anche solo una possibilità di negoziato, lo si deve a un atto di resistenza fiera e senza compromesso".