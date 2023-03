MIchelle Impossible: Belen e Michelle raccontano le loro vite tra pregiudizi e insulti

Cosi diverse, ma così simili. Michelle Hunziker e Belen Rodriguez ieri sera a Michelle Impossible hanno raccontato le loro vite, ma si sono scambiate il copione. La conduttrice ha raccontato la forza, la passione, la caparbietà di Belen, mentre Rodriguez ha dato voce alla storia di Michelle.

La storia di Michelle

Il diario di Hunziker inizia con il racconto di quanto la sua infanzia in Svizzera sia stata difficile, di quante volte i suoi compagni l'hanno presa in giro e attaccata, la chiamavano con una parola che tradotta in italiano significa "terrona". "Non ho amici e non conosco la lingua, i compagni di classe mi picchiano e mi prendono in giro - legge Belen dando voce a Michelle -, mi chiamano spaghetti frasser. Ero la terrona degli svizzeri". Poi racconta di quanto il padre l'aveva ingannata e l'aveva portata dal parrucchiere, ancora una volta: "Ci sono cascata anche stavolta, era l'ennesima scusa per portarmi a rasare i capelli".Col passare degli anni finalmente ha potuto far crescere i suoi capelli: "Per la prima volta mi guardo e mi sento donna".

Poi l'arrivo in Italia: "Sono appena arrivata in Italia, non ho i documenti per restare qui, non riconoscono il mio diploma, per rimanere devo ricominciare le superiori, ho 17 anni e i miei compagni di classe ne hanno 13". "Ho fatto l’amore per la prima volta ed è stato bellissimo", legge Belen.

Poi arriva la parte forse più dura, quella che parla del successo lavorativo di Michelle, ma che non era accompagnato dalla serenità e felicità: "Vorrei essere felice ma non riesco. Sono sola il giorno di Natale e non so chi chiamare". Qui è evidente che faceva riferimento al momento in cui era stata succube di una setta.

Poi anche Belen si commuove leggendo la parte che riguarda l'avere dei figli e il suo essere sempre sorridente: "Nasce la mia terza figlia e sono felice. Non posso fare a meno di pensare che vorrei avere davanti a me quel medico che mi disse che non avrei mai potuto avere figli. È sera e siamo sole, le bambine dormono, spengo le luci e posso spegnere anche il sorriso. Il sorriso è l’arma per proteggere le persone che amo".

La storia di Belen

La vita di Belen in Argentina non è stata semplice, questo la conduttrice de Le Iene l'ha raccontato più volte, ma ogni volta è un colpo al cuore.

"Devo andare a scuola sono a disagio, metterò i cerotti sui capezzoli, così evito che i miei compagni mi diano fastidio", legge Hunziker. "Diciamo che poi me ne sono liberata", aggiunge ironizzando Rodriguez. Quando aveva 19 anni fu messa in punizione dal padre: "Ho detto a mio papà che andavo al cinema con un'amica, mi ha seguita e ha visto che sono andata in albergo con il mio ragazzo, mi ha messo in punizione".

Anche lei come Michelle arriva in Italia e dopo tre anni la sua condizione non è migliorata: "Sono ormai tre anni che vivo in Italia e lavoro, vorrei aprire un conto corrente, avere un contratto d'affitto, pagare le tasse, ma non posso, perché sono clandestina e mi pagano solo in nero".

Poi arriva il ricordo del video intimo che il suo ex pubblicò: "Sto per salire sul palco per condurre il mio programma, in sala ci sono più di 500 persone, sono sicura che quando mi vedranno penseranno solo al video che quello stronzo ha messo online stamattina".

Poi anche Rodriguez tocca il tema della maternità: solo di recente, dopo che Antonino Spinalbese al Gf Vip aveva parlato dell'aborto che aveva avuto la conduttrice prima dell'arrivo di Luna Marì, ha parlato dei tre aborti che ha avuto nella sua vita. E ieri sera ne ha parlato di nuovo: "Non c’è più il battito e sento il sangue che si gela. È successo di nuovo, il dolore è enorme e ho ancora voglia di riprovarci". Poi ecco che arriva Stefano De Martino: "Mi sono innamorata e finalmente ho avuto un altro figlio. Ma l’amore non è bastato, mi ritrovo single". Belen ricorda che in molti parlavano della loro rottura, ma che quasi nessuno ha mai pensato al dolore che lei ha provato. I due adesso stanno di nuovo insieme e sono riusciti a superare le crisi di cui è stato costellato il loro rapporto.

Poi la chiusa che vogliono leggere insieme: "Le nostre vite, le vostre vite, sono il risultato di ciò che ci è successo. Finalmente ignoriamo i giudizi che possono fare tanto male. Abbiamo sbagliato? Anche parecchio. Abbiamo fatto cose giuste, ma la vita è questa e va bene così. Voi siete quello che siete grazie a tutto ciò. Sentitevi libere di sorridere pensando al vostro percorso".