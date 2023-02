Michelle Hunziker commossa per Aurora e Eros: "Che bella famiglia" (VIDEO)

Uno show, in parte, formato famiglia. Ieri sera a Michelle Impossible sono saliti sul palco Eros Ramazzotti e Aurora. I tre tra battute e momenti emozionanti hanno portato il loro essere famiglia che dopo alti e bassi ha trovato un equilibrio. Aurora incinta ha ironizzato sulla gravidanza e rivolgendosi al padre ha simpaticamente detto: "Ridendo ti dico una cosa che non ti ho mai detto, aspetto un bimbo". Ovviamente Eros non poteva non ridere e la battuta della figlia lo ha portato a fare delle affermazioni particolarmente dolci e colme di orgoglio. "Sei stupenda, sei una roccia, sei una forza della natura - ha detto Eros guardando negli occhi la figlia - e io sono davvero orgoglioso di te".

Ascoltando queste parole Michelle non è riuscita a non commuoversi e i suoi occhi lucidi, colmi di lacrime di gioia, hanno fatto sì che anche da casa i telespettatori si emozionassero per quel momento così intimo. Un pianto silenzioso quello della conduttrice che si è goduta quel momento così perfetto e che riassume la sua storia, il suo passato, il suo presente e anche il suo futuro: futuro nel quale lei e Eros saranno nonni di un nipotino di cui ancora non si conosce il nome.

Eros e Aurora hanno poi cantato insieme e lì sì che Michelle non è riuscita a nascondere le lacrime che le hanno segnato il viso, la conduttrice ha provato a voltarsi per non far vedere la commozione, ma le telecamere sono riuscite comunque a riprendere quel momento.

Come ha reagito Eros quando ha saputo che sarebbe diventato nonno

Aurora ha poi raccontato il momento in cui ha annunciato al papà che era incinta: "Non dimenticherò mai la tua reazione di quest’estate, ti ho preso una maglietta con scritto 'nonno loading' e sei svenuto sul letto quando hai saputo della gravidanza".

La conversazione è poi virata sulla carriera del padre al quale ha chiesto com'è stato fare i conti con il successo: "Era più difficile arrivare, chi viene dalla periferia sa come funziona, o emergi o ti devasti". Aurora ha poi chiesto il perché lui non volesse che lei intraprendesse la carriera musicale: "Temevo il giudizio della gente, se ti mettevi a cantare avrebbero fatto subito il paragone con me", ha spiegato il cantante.

Michelle ha poi fatto il suo ingresso sul palco e i tre si sono abbracciati e Eros non ha saputo trattenersi: "Che bella famiglia", ha dichiarato.

Sui social sono centinaia e centinaia i post pubblicati che riguardano proprio quel momento e altrettanti quelli in cui viene sottolineato quanto Eros e Michelle siano stati bravi a saper ricostruire, anche se da separati, una famiglia.

michelle e eros perchè non tornate insieme?????? pic.twitter.com/NzWbPUamuT February 22, 2023