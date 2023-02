Michelle Impossibile, quella battuta su Giovanni Angiolini che non è passata inosservata

Michelle Hunziker è tornata con la sua vitalità e il sorriso contagioso su Canale 5, con il suo Michelle Impossible. Sua spalla sul palco la comica Katia Follesa che tra battute e frecciata ha come sempre fatto ridere e sorridere il pubblico, ma anche la stessa conduttrice.

Ovviamente tra uno sketch e l'altro non sono mancate le battute che riguardavano la padrona di casa e Michelle, merito della capacità di essere autoironica, ha incassato ogni 'colpo'. Uno in particolare non dev'essere stato particolarmente facile da lasciarsi scivolare addosso. Follesa ha infatti citato la relazione che Hunziker ha avuto subito dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi: quella con il medico sardo Giovanni Angiolini.

Katia stava parlando dei molti esercizi fisici che fa Michelle per tenersi in forma e poi ecco che la comica rilascia la bomba: "Ti dico una cosa, il mio dottore mi ha visto più volte nuda di mio marito - scherza Follesa -. Anche tu… quest’estate il dottore ti ha visto più volte nuda di tuo…". Hunziker divertita ha fatto finta di andare via: "Ok, me ne vado, ma il siparietto si è concluso con una risata e l'argomento è stato superato. ha chiosato sorridendo. L’argomento è poi scivolato via.

Michelle Giovanni e poi Tomaso

Sulla frequentazione tra i due, oltre le foto dei paparazzi, non si sa molto. Com'è iniziata è anche finita: nel silenzio. Ma le foto di loro tra le acque cristalline della Sardegna è impossibile dimenticarle. Angiolini e Hunziker si sono frequentati per alcuni mesi, poi dopo un periodo transitorio a novembre Giovanni è stato visto baciarsi con una modella tedesca.

Negli ultimi mesi del 2022 si era fatta sempre più insistente la possibilità che tra Michelle e Tomaso Trussardi fosse rinata la scintilla dell'amore e a sostegno di queste congetture l'imprenditore aveva anche rilasciato un'intervista molto eloquente in cui ha parlato anche di Angiolini: "So che Michelle lo ha fatto (uscire con altre persone, ndr), forse per bisogno di conforto e supporto in un momento molto difficile del nostro matrimonio". In merito a Giovanni dichiarò: "Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona perbene".