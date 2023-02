Michelle Impossible & Friends: quando inizia, date, ospiti e anticipazioni

Michelle Hunziker torna su Canale 5 con il suo one woman show rinominato Michelle Impossible & Friends. Dopo il successo della prima stagione, la showgirl svizzera si propone ancora al pubblico come protagonista di tre serate-evento ricche di grandi ospiti, colleghi ma soprattuto amici con cui raccontarsi al pubblico.

La prima puntata di Michelle Impossible & Friends è in onda su Canale 5 mercoledì 22 febbraio in prima serata. Tre gli appuntamenti di questa edizione che dovrebbero essere trasmessi ogni settimana sempre al mercoledì. Nello show, al fianco della conduttrice, ritornerà Katia Follesa con il Mago Forest e la Gialappa’s Band.

Ospiti e anticipazioni di Michelle Impossible & Friends

Ad anticipare i dettagli di Michelle Impossible & Friends è il sito Davide Maggio. Per quanto riguarda gli ospiti, ci sarà chi ha già preso parte alla prima edizione, come Eros Ramazzotti, protagonista di uno dei momenti più applauditi dello show: il cantante ed ex marito di Michelle Hunziker si esibì con lei sul palco, facendo sognare quanti avevano sempre sperato in un ritorno di fiamma alla luce della separazione della showgirl da Tomaso Trussardi annunciata qualche tempo prima.

Ritorneranno anche gli Articolo 31, Nina Zilli e Serena Autieri e, new entry, Belen Rodriguez che avrebbe dovuto partecipare anche lo scorso anno. La sua ospitata venne meno dopo che all'argentina fu affidata la conduzione su Italia 1 de Le Iene, in onda la stessa sera di Michelle Impossible.

Tra gli ospiti annunciati, inoltre, Claudio Bisio, Il Volo, Loredana Bertè, Max Pezzali e Pierfrancesco Favino. E, ancora, sono attesi anche Piero Chiambretti e Pio e Amedeo, prossimamente su Canale 5 con La Tv dei 100 e Uno e Felecissima Sera.