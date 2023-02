Michelle Impossible & Friends, prima puntata: ospiti, scaletta e anticipazioni

Mercoledì 22 febbraio 2023, su Canale 5 in prima serata, va in onda Michelle Impossible & Friends, la seconda edizione del one woman show di Michelle Hunziker. Sull'ammiraglia Mediaset torna così il grande varietà, contraddistinto da ospiti d'eccezione e performance artistiche, dall'orchestra diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle e dal corpo di ballo.

Tanti gli amici della conduttrice svizzera che si avvicenderanno sul palco nel corso delle tre serate-evento: attori, cantanti e grandi artisti che racconteranno la loro carriera, celebrata con ironia per regalare ai telespettatori un grande show.

Michelle Impossible & Friends, anticipazioni prima puntata

Nel primo appuntamento Michelle Hunziker ospiterà sul palco di Michelle Impossible & Friends Eros Ramazzotti che, per la prima volta in tv, racconterà aneddoti della sua vita e della sua carriera alla figlia Aurora. Oltre al cantautore romano: Loredana Bertè, Max Pezzali, Alessandro Siani, Nina Zilli e Andrea Pucci. Spazio anche al roast show condotto da Aurora Ramazzotti dove, con ironia e leggerezza, verranno messi “alla berlina” alcuni degli ospiti.

Ad affiancare Michelle Hunziker nel corso delle tre puntate, oltre ai numerosissimi ospiti, ci saranno la Gialappa’s Band e il Mago Forest, con la partecipazione di Katia Follesa.

“Michelle Impossible & Friends” è un programma di: Michelle Hunziker, Lucio Wilson, Andrea Boin, Anna Gori, Rocco Tanica, Ennio Meloni, Adriano Roncari; scritto con Manuela Mazzocchi e Ginevra Giorgerini. La regia è affidata a Luigi Antonini.