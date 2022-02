Michelle Impossible, al via lo show di Hunziker su Canale 5: informazioni e anticipazioni

Si chiama Michelle Impossible il programma in partenza su Canale 5 vede protagonista Michelle Hunziker nel ruolo di conduttrice. Accanto a lei due donne ben note al pubblico per la loro comicità, Katia Follesa (conduttrice con Damiano Carrara di Cake Star - Pasticcerie in sfida) e Michela Giraud (presentatrice, tra le altre cose, di una serata de Le Iene). Entrambe sono stati concorrenti del programma LOL – Chi ride è fuori su Amazon Prime.

Di cosa si tratta

Michelle Impossible è il nuovo one-woman show in due serate-evento dedicato alla brillante carriera di Michelle Hunziker che, per la prima volta, è alla guida di un programma non legato ad alcun format prefissato. Un accenno al tema del programma che gioca con il nome della saga cinematografica di ‘Mission Impossible’ lo troviamo nel dialogo della conduttrice con Katia Follesa e Michela Giraud.

"Deve essere un show autoironico, pieno di ospiti", dichiara Michelle Hunziker "Senti Michelle perché non fai un bel programma di cucina? Chi te lo fa fare, fai due cotolette e via", risponde ironica Michela Giraud; "Impossibile" commenta Follesa. Il filmato si conclude con "Michelle Impossible. Per la Hunziker niente è impossibile".

Quando va in onda e gli ospiti

Due le serate di Michelle Impossible, fissate in palinsesto per mercoledì 16 e mercoledì 23 febbraio in prima serata su Canale 5. Non sono ancora stati ufficializzati gli ospiti e le personalità del mondo dello spettacolo e della tv che accompagneranno Michelle Hunziker in questa esperienza. Tv Blog, tuttavia, anticipa che tra loro ci saranno Maria De Filippi, Pio e Amedeo e Belen Rodriguez.