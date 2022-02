"Vent'anni che aspettavo questo momento". Michelle torna sui social (con Eros) dopo il successo dello show

"Che dire… erano 20 anni che aspettavo questo momento e ne è davvero valsa l’attesa". Così Michelle Hunziker all'indomani del successo della sua trasmissione Michelle Impossible, capace di collezionare oltre tre milioni di telespettatori. Una celebrazione vera e propria della showgirl, quella andata in scena ieri sera, in quanto professionista del piccolo schermo e donna. Ma lo scatto con cui la conduttrice decide di celebrare il trionfo all'Auditel è accanto ad Eros Ramazzotti, l'ex marito con cui si è riconciliata pubblicamente proprio nel corso dello show in onda ieri sera su Canale 5.

E' simbolica la scelta di pubblicare la foto con Eros, tra le tante. Per Michelle, quella di ieri è stata l'occasione per ripercorrere il suo percorso professionale e privato negli ultimi 25 anni, fatto di gavetta, trasmissioni tv, poi due matrimoni (uno con Eros, l'altro con Tomaso Trussardi, finito appena un mese fa, ndr) e tre figli: "I miei amici e le persone care ieri hanno buttato il cuore nel mio show e si è sentito tutto - scrive ancora via Instagram - Cantare dal vivo con i migliori musicisti che suonano guidati dal maestro Valeriano Chiaravalle, con la regia di Luigi Antonini il quale ha saputo captare tutte le emozioni con i suoi stacchi da maestro, i miei autori che non hanno dormito per due settimane prima dello show e i quali hanno fatto un superlavoro".

Intanto Eros le ha dedicato un post d'elogio all'amore, su Istagram. E la figlia Aurora si è detta felicissima di rivedere i suoi genitori di nuovo uniti, sempre via social. Professionalmente, plaude il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri: "Michelle Hunziker conferma ancora una volta la spumeggiante personalità, la carica umana e la grande professionalità, regalando a Canale 5 uno show brillante, all’insegna della leggerezza e della qualità. Un prodotto ricco di ospiti prestigiosi e tante emozioni, reso tale dall’impeccabile lavoro dell’équipe artistica e produttiva", scrive in una nota. Insomma, per la showgirl il momento è d'oro. Non ci sarebbe stato modo migliore per celebrare i 25 anni di carriera.