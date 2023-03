Michelle Hunziker e Serena Autieri si commuovono: "Sei come una sorella"

Nella puntata di ieri sera di Michelle Impossibile, Hunziker ha portato sul palco una sua grande amica, la sua migliore amica: Serena Autieri. Le loro vacanze in montagna, ma non solo, hanno fatto divertire i loro fan e la loro complicità è invidiabile. Quando si era parlato di un possibile riavvicinamento tra Michelle e Tomaso Trussardi era trapelata l'indiscrezione che l'amicizia tra le due donne fosse in crisi, ma furono le dirette interessate a smentire la notizia.

Un'ultima puntata del one woman show di Hunziker dedicato ai buoni sentimenti come ha dimostrato anche la scelta di cantare la canzone di Dionne Warwick "That's What Friends Are For". "Un’amica ti fa sentire al sicuro, anche quando la vita ti butta addosso ciò che non pensavi di poter sopportare" hanno affermato Michelle e Serena e la conduttrice non ha saputo trattenere le lacrime e alla fine della canzone ha dovuto ammettere di non riuscire a cantarla, troppa l'emozione, e ha aggiunto "ti voglio bene davvero".

Prima, le due con la mano nella mano si sono guardate negli occhi e hanno parlato di cosa rappresenta per loro l'amicizia: "Sai cosa mi piace dell'amicizia? Che ti fa sentire al sicuro", ha affermato Michelle Hunziker. "A me piace quando ci si sceglie, ci si riconosce e da quel momento sai che non sei più sola", continua Autieri.

Poi Michelle continua: "Un'amica c'è sempre. Anche quando la vita ti butta addosso tutto quello che non ti aspetti, quello che desideri, ma anche quello che pensi di non riuscire a sopportare. Ti risponde anche quando chiami alle quattro del mattino e arriva col gelato d'emergenza, che mangiamo rigorosamente col cucchiaio grosso, perché non ci facciamo ridere dietro". "La migliore amica è la sorella che ti scegli", hanno affermato insieme.