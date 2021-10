Mietta positiva al Covid, parla Mariotto: "Mi ha autorizzato a dirvi perché non è vaccinata"

Il caso di Mietta positiva al Covid e come tale estromessa momentaneamente dalla gara di Ballando con le stelle è stato dibattuto nel salotto di Domenica In all’indomani della puntata segnata da accese polemiche. La domanda sul vaccino che Selvaggia Lucarelli ha rivolto alla concorrente in collegamento con lo studio ha trovato ampio spazio tra gli ospiti di Mara Venier, pronti ad esprimere la loro opinione sulla vicenda che in queste ore ancora si dibatte sui social.

A prendere la parola, allora, è stato Guillermo Mariotto, giudice del dance show di Milly Carlucci, che ha rivelato di essere stato autorizzato dalla stessa Mietta a dire che in effetti non è vaccinata e i motivi per cui non può farlo. "Mi ha autorizzato a dirlo: per problemi di salute non può vaccinarsi finché non ha concluso i suoi accertamenti", ha affermato Mariotto. Poi Pierluigi Diaco: "È stato inelegante che si giudichi per quale motivo una persona ha fatto una scelta, senza capire le ragioni mediche" ha detto il conduttore presente nello studio di Domenica In: "Le motivazioni che hanno portato Mietta a non fare il vaccino, mi darà conferma Mariotto, sono personali e non condivise con i suoi genitori. Non voleva che questo aspetto trapelasse dalla tv".

Guillermo ha quindi assicurato che la cantante non è certo una no vax: "Le motivazioni di Mietta sono anche mediche, lei non è una no vax" ha affermato ancora. L’argomento si è spostato poi su Selvaggia Lucarelli, criticata soprattutto da Alessandra Mussolini per aver posto alla concorrente, in modo così diretto, la domanda sui vaccini.