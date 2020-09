Mihajlovic perde le staffe in diretta Sky: "La pubblicità la mandi dopo, ca***"

Sergente anche in tv. Le dinamiche del piccolo schermo vanno strette a Sinisa Mihajlovic e durante un collegamento con Alessandro Bonan - conduttore del programma 'Calciomercato L'Originale, in onda su Sky - perde le staffe quando viene interrotto per esigenze pubblicitarie.

Mihajlovic perde le staffe in diretta Sky

Fermo al backdroop con l'inviato, nel post partita di Bologna-Parma, l'allenatore rossoblù viene interrotto durante il collegamento. "Sono costretto a intervenire perché adesso abbiamo una fascia pubblicitaria un po' lunga, poi torneremo" spiega Bonan, ma Mihajlovic non ci sta: "Io allora me ne vado. Non fare la pubblicità, la fai dopo ca***". Una presa di posizione che infastidisce il padrone di casa: "Non posso farla dopo. Se vuoi venire tu qui a stabilire il palinsesto puoi venire, però non funziona in questo modo. Comunque se mi fai terminare volevo dire che l'intervista prosegue su Sky Sport 24, semplicemente questo".

Non è la prima volta che Sinisa Mihajlovic è protagonista di siparietti simili. Poco più di un mese fa si era scagliato contro Fabio Caressa. Insomma, tra il tecnico croato e Sky ormai è derby.