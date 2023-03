Milly Carlucci smentisce la chiusura del Cantante Mascherato: "La strada è difficile ma andiamo avanti"

Gli ascolti non sono dalla sua, ma Milly Carlucci, da grande professionista, va avanti con determinazione ben consapevole di dover aggiustare il tiro. Il Cantante Mascherato - arrivato all quarta edizione - non è Ballando con le stelle e magari c'è bisogno di tempo per far breccia nel pubblico, ma l'intenzione è quella di dare continuità al programma, al contrario di quanto si è vociferato negli ultimi giorni.

I rumors parlavano di chiusura, ma la conduttrice smentisce tutto in un video sui social: "Eccomi qua, per rassicurare tutti quanti che sabato sera noi de Il Cantante Mascherato ci siamo. Lo dico perché sono stata subissata di telefonate, di contatti social, di gente che mi viene a bussare alla porta. Ci siamo! Sono andate in giro delle notizie contrarie - spiega - delle notizie false e tendenziose che naturalmente respingiamo completamente. Noi siamo contenti di quello che stiamo facendo, la nostra strada è difficile, d'altra parte la rete ci ha chiesto di mettere le fondamenta di una nuova presenza di un programma di varietà, diciamo varietà tra virgolette, nel sabato sera di Rai 1 in primavera. Mancava un'offerta continuativa dal 2019, quindi adesso pian piano si ricomincia con grande umiltà e con grande fatica, naturalmente".

Milly Carlucci è aperta al confronto, ma non accetta notizie false sul suo lavoro: "Noi accettiamo qualunque tipo di controversia, di critica, negativa, ustionante, ingiusta. Va tutto bene finché si tratta di opinioni, quello che non si può accettare naturalmente sono le fake news - continua - perché quando una notizia falsa minaccia il lavoro di un gruppo, il nostro come qualunque altro gruppo, non può essere accettata, perché veramente è un danno alla rete, al gruppo di lavoro, all'azienda. E qui noi stiamo lavorando seriamente come tutti quelli che fanno questo mestiere. E siccome una notizia falsa può essere anche motivo di controversia legale, direi teniamoci lontani dalle notizie false. Ci vediamo sabato, un bacione e buon divertimento". Dunque, appuntamento a sabato sera.

Il video di Milly Carlucci