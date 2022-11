"Il sogno di Milly Carlucci: avere di nuovo Montesano a Ballando"

A dieci giorni dalla squalifica di Enrico Montesano da Ballando con le Stelle, un nuovo pettegolezzo si aggira su Milly Carlucci. Ed è quello secondo cui la conduttrice avrebbe chiesto alla Rai di far presenziare Montesano in studio dopo il fattaccio, con l'azienda che invece avrebbe negato il permesso. A lanciare la notizia è Dagospia, che definisce "cerchiobottista" il discorso tenuto da Milly e svela questo nuovo retroscena.

"A Viale Mazzini - si legge sulla rivista diretta da Roberto D'Agostino - gira voce che la conduttrice avrebbe davvero coltivato questo 'sogno': riavere Montesano in studio nella puntata in onda venerdì 2 dicembre. Una sceneggiata stoppata sul nascere dai vertici Rai. Irremovibili e senza intenzione di perdere la faccia dopo aver preso una decisione in maniera tempestiva". L'indiscrezione non è stata confermata né smentita dalla diretta interessata, che da sempre preferisce tenere un profilo basso rispetto ai pettegolezzi.

Come i telespettatori ricorderanno, Montesano è stato eliminato, o meglio squalificato, dal programma per aver indossato la maglia con simbolo e motto della Decima Mas. Nella puntata successiva, Carlucci si è scusata con il pubblico. Lo ha fatto con al suo fianco Alessandra Tripoli, la ballerina professionista che era in coppia con lui. "Credo alla sua buona fede", è stato il commento della conduttrice con Ivan Zazzaroni che si è esposto per un ritorno in gara dell'attore comico.